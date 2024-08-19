На Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч. Ожидается, что столб пепла может подняться на высоту 9 километров над уровнем моря. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Прогнозируется выброс пепла до 9 км выше моря, такая ситуация является редкой», — рассказал метеоролог. Его слова передает ТАСС. Также Вильфанд отметил, что такой прогноз может затруднить движение самолетов во время посадки.
Ранее на Камчатке был объявлен красный авиационный код из-за усиления активности вулкана. Об этом сообщил институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Там же подчеркнули угрозу для местных и международных авиаперевозок.
Вулкан Шивелуч находится в 50 километрах к северу от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского. Отмечается, что извержение вулкана началось после землетрясения магнитудой 7,0, которое произошло накануне. Об этом сообщил филиал геофизической службы РАН.
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