На Камчатке снова проснулся вулкан Шивелуч: пепел поднимется на 9 километров. Фоторепортаж

Метеоролог Вильфанд: столб вулканического пепла может подняться на 9 километров

19 августа 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Извержение вулкана Шивелуч произошло на Камчатке 18 августа Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Globallookpress На Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч. Ожидается, что столб пепла может подняться на высоту 9 километров над уровнем моря. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Прогнозируется выброс пепла до 9 км выше моря, такая ситуация является редкой», — рассказал метеоролог. Его слова передает ТАСС. Также Вильфанд отметил, что такой прогноз может затруднить движение самолетов во время посадки. Ранее на Камчатке был объявлен красный авиационный код из-за усиления активности вулкана. Об этом сообщил институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Там же подчеркнули угрозу для местных и международных авиаперевозок. Вулкан Шивелуч находится в 50 километрах к северу от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского. Отмечается, что извержение вулкана началось после землетрясения магнитудой 7,0, которое произошло накануне. Об этом сообщил филиал геофизической службы РАН. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч. Ожидается, что столб пепла может подняться на высоту 9 километров над уровнем моря. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Прогнозируется выброс пепла до 9 км выше моря, такая ситуация является редкой», — рассказал метеоролог. Его слова передает ТАСС. Также Вильфанд отметил, что такой прогноз может затруднить движение самолетов во время посадки. Ранее на Камчатке был объявлен красный авиационный код из-за усиления активности вулкана. Об этом сообщил институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Там же подчеркнули угрозу для местных и международных авиаперевозок. Вулкан Шивелуч находится в 50 километрах к северу от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского. Отмечается, что извержение вулкана началось после землетрясения магнитудой 7,0, которое произошло накануне. Об этом сообщил филиал геофизической службы РАН.