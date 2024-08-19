В Екатеринбурге дочке участника СВО отказали в зачислении в 10 класс

19 августа 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Ученица провалила конкурсный отбор в 10 класс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге дочке участника спецоперации, учащейся в гимназии № 13 отказали в зачислении в профильный 10 класс. Ребенок по итогам конкурсного отбора не был рекомендован к зачислению в 10 класс. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Девочка принимала участие в конкурсном отборе на зачисление в профильный 10 класс гимназии № 13. Ребенок по итогам конкурсного отбора не был рекомендован к зачислению в 10 класс», — следует из сообщения. В дело вмешалась прокуратура, которая выяснила, что отец школьницы является участником СВО. Благодаря этому ребенок имеет преимущественное право на зачисление. «После вмешательства надзорного органа ребенок был зачислен в 10 класс гимназии», — отметили в ведомстве. Ранее студентка обвинила Уральский государственный юридический университет в незаконном отчислении. Девушка уверяла, что из-за этого у нее случился нервный срыв, после которого ее положили в больницу. Она считает, что конфликт с деканом повлиял на ее отчисление. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге дочке участника спецоперации, учащейся в гимназии № 13 отказали в зачислении в профильный 10 класс. Ребенок по итогам конкурсного отбора не был рекомендован к зачислению в 10 класс. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Девочка принимала участие в конкурсном отборе на зачисление в профильный 10 класс гимназии № 13. Ребенок по итогам конкурсного отбора не был рекомендован к зачислению в 10 класс», — следует из сообщения. В дело вмешалась прокуратура, которая выяснила, что отец школьницы является участником СВО. Благодаря этому ребенок имеет преимущественное право на зачисление. «После вмешательства надзорного органа ребенок был зачислен в 10 класс гимназии», — отметили в ведомстве. Ранее студентка обвинила Уральский государственный юридический университет в незаконном отчислении. Девушка уверяла, что из-за этого у нее случился нервный срыв, после которого ее положили в больницу. Она считает, что конфликт с деканом повлиял на ее отчисление.