В Екатеринбурге дочке участника СВО отказали в зачислении в 10 класс

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Ученица провалила конкурсный отбор в 10 класс Фото:

В Екатеринбурге дочке участника спецоперации, учащейся в гимназии № 13 отказали в зачислении в профильный 10 класс. Ребенок по итогам конкурсного отбора не был рекомендован к зачислению в 10 класс. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Девочка принимала участие в конкурсном отборе на зачисление в профильный 10 класс гимназии № 13. Ребенок по итогам конкурсного отбора не был рекомендован к зачислению в 10 класс», — следует из сообщения.

В дело вмешалась прокуратура, которая выяснила, что отец школьницы является участником СВО. Благодаря этому ребенок имеет преимущественное право на зачисление. «После вмешательства надзорного органа ребенок был зачислен в 10 класс гимназии», — отметили в ведомстве.

Ранее студентка обвинила Уральский государственный юридический университет в незаконном отчислении. Девушка уверяла, что из-за этого у нее случился нервный срыв, после которого ее положили в больницу. Она считает, что конфликт с деканом повлиял на ее отчисление.

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В Екатеринбурге дочке участника спецоперации, учащейся в гимназии № 13 отказали в зачислении в профильный 10 класс. Ребенок по итогам конкурсного отбора не был рекомендован к зачислению в 10 класс. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Девочка принимала участие в конкурсном отборе на зачисление в профильный 10 класс гимназии № 13. Ребенок по итогам конкурсного отбора не был рекомендован к зачислению в 10 класс», — следует из сообщения. В дело вмешалась прокуратура, которая выяснила, что отец школьницы является участником СВО. Благодаря этому ребенок имеет преимущественное право на зачисление. «После вмешательства надзорного органа ребенок был зачислен в 10 класс гимназии», — отметили в ведомстве. Ранее студентка обвинила Уральский государственный юридический университет в незаконном отчислении. Девушка уверяла, что из-за этого у нее случился нервный срыв, после которого ее положили в больницу. Она считает, что конфликт с деканом повлиял на ее отчисление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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