В Екатеринбурге дочке участника СВО отказали в зачислении в 10 класс

В Екатеринбурге дочке участника спецоперации, учащейся в гимназии № 13 отказали в зачислении в профильный 10 класс. Ребенок по итогам конкурсного отбора не был рекомендован к зачислению в 10 класс. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Девочка принимала участие в конкурсном отборе на зачисление в профильный 10 класс гимназии № 13. Ребенок по итогам конкурсного отбора не был рекомендован к зачислению в 10 класс», — следует из сообщения.
В дело вмешалась прокуратура, которая выяснила, что отец школьницы является участником СВО. Благодаря этому ребенок имеет преимущественное право на зачисление. «После вмешательства надзорного органа ребенок был зачислен в 10 класс гимназии», — отметили в ведомстве.
Ранее студентка обвинила Уральский государственный юридический университет в незаконном отчислении. Девушка уверяла, что из-за этого у нее случился нервный срыв, после которого ее положили в больницу. Она считает, что конфликт с деканом повлиял на ее отчисление.
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