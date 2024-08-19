Путин позвал Алиева в гости, Баку и Москва отпразднуют 80-летие Победы: главные итоги переговоров

Владимир Путин пригласил Ильхама Алиева в Россию
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Владимир Путин и Ильхам Алиев подвели итоги совместной встречи
Владимир Путин и Ильхам Алиев подвели итоги совместной встречи Фото:

В Баку проходят переговоры между президентами России и Азербайджана, Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Начало встречи прошло в узком кругу, затем переговоры продолжились в расширенном формате. В ходе обсуждений стало известно о приглашении Алиева посетить Россию, а также о планах совместно отпраздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. URA.RU в своем материале собрало все ключевые заявления, сделанные по итогам встречи двух лидеров.

Путин доволен результатами поездки в Азербайджан

Владимир Путин доволен итогами визита в Азербайджан. Президент уверен, что переговоры укрепят сотрудничество между Москвой и Баку.

Путин пригласил Алиева в Россию

Путин пригласил Ильхама Алиева посетить Россию. Азербайджанский лидер может сделать это в удобное для него время.

Москва и Баку совместно отпразднуют 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Россия и Азербайджан договорились масштабно отпраздновать 80-летие Победы. Празднование состоится в 2025 году.

Алиев заявил о союзничестве России и Азербайджана

Алиев заявил, что Азербайджан и Россия действуют как союзники, друзья и партнеры, успешно реализуя положения декларации о союзническом взаимодействии, подписанной в феврале 2022 года.

В Баку запустят российско-азербайджанский университет

В Баку откроют российско-азербайджанский университет. Об этой инициативе сообщил Владимир Путин. Президент Азербайджана поддержал эту идею, и Россия планирует подключить к проекту Санкт-Петербургский государственный университет. В Азербайджане уже существует 324 школы с обучением на русском языке и 26 вузов с русскими отделениями.

Россия и Азербайджан подписали шесть документов

На встрече двух лидеров были подписаны три межправительственных соглашения о сотрудничестве в области пищевой безопасности, карантина и защиты растений, здравоохранения, медобразования и науки. Также подписали три меморандума о взаимопонимании по инспекции труда, изменению климата и сотрудничеству между Российским фондом прямых инвестиций и азербайджанским Агентством поощрения экспорта и инвестиций.

Стабильность на Южном Кавказе

Алиев подчеркнул важность отношений между Азербайджаном и Россией для стабильности на Южном Кавказе. Путин уверен, что мир и стабильность соответствуют интересам всех народов региона.

Экономическое сотрудничество и газовая сфера

На переговорах обсудили ситуацию в газовой сфере, обе стороны намерены продолжить координацию. Путин отметил успешность недавней встречи в Баку и комфортные условия для российских компаний на азербайджанском рынке.

Российские вагоны для метрополитена в Баку

«Трансмашхолдинг» подписал контракт на поставку вагонов для бакинского метро, а завод «Метровагонмаш» завершил поставку 60 вагонов в 2023 году. Сотрудничество продолжается с 1967 года, с тех пор поставлено более 380 вагонов.

Кто участвовал в переговорах в расширенном формате

С российской стороны участвовали ключевые фигуры: министры и вице-премьеры, включая Сергея Лаврова, Александра Новака и главу «Роснефти» Игоря Сечина. На встрече также присутствуют представители ВТБ, Газпрома и других государственных организаций. Азербайджанскую делегацию возглавляет Ильхам Алиев и его высокопоставленные помощники, включая первого вице-премьера Ягуба Эйюбова.

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В Баку проходят переговоры между президентами России и Азербайджана, Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Начало встречи прошло в узком кругу, затем переговоры продолжились в расширенном формате. В ходе обсуждений стало известно о приглашении Алиева посетить Россию, а также о планах совместно отпраздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. URA.RU в своем материале собрало все ключевые заявления, сделанные по итогам встречи двух лидеров. Путин доволен результатами поездки в Азербайджан Владимир Путин доволен итогами визита в Азербайджан. Президент уверен, что переговоры укрепят сотрудничество между Москвой и Баку. Путин пригласил Алиева в Россию Путин пригласил Ильхама Алиева посетить Россию. Азербайджанский лидер может сделать это в удобное для него время. Москва и Баку совместно отпразднуют 80-летие Победы в Великой Отечественной войне Россия и Азербайджан договорились масштабно отпраздновать 80-летие Победы. Празднование состоится в 2025 году. Алиев заявил о союзничестве России и Азербайджана Алиев заявил, что Азербайджан и Россия действуют как союзники, друзья и партнеры, успешно реализуя положения декларации о союзническом взаимодействии, подписанной в феврале 2022 года. В Баку запустят российско-азербайджанский университет В Баку откроют российско-азербайджанский университет. Об этой инициативе сообщил Владимир Путин. Президент Азербайджана поддержал эту идею, и Россия планирует подключить к проекту Санкт-Петербургский государственный университет. В Азербайджане уже существует 324 школы с обучением на русском языке и 26 вузов с русскими отделениями. Россия и Азербайджан подписали шесть документов На встрече двух лидеров были подписаны три межправительственных соглашения о сотрудничестве в области пищевой безопасности, карантина и защиты растений, здравоохранения, медобразования и науки. Также подписали три меморандума о взаимопонимании по инспекции труда, изменению климата и сотрудничеству между Российским фондом прямых инвестиций и азербайджанским Агентством поощрения экспорта и инвестиций. Стабильность на Южном Кавказе Алиев подчеркнул важность отношений между Азербайджаном и Россией для стабильности на Южном Кавказе. Путин уверен, что мир и стабильность соответствуют интересам всех народов региона. Экономическое сотрудничество и газовая сфера На переговорах обсудили ситуацию в газовой сфере, обе стороны намерены продолжить координацию. Путин отметил успешность недавней встречи в Баку и комфортные условия для российских компаний на азербайджанском рынке. Российские вагоны для метрополитена в Баку «Трансмашхолдинг» подписал контракт на поставку вагонов для бакинского метро, а завод «Метровагонмаш» завершил поставку 60 вагонов в 2023 году. Сотрудничество продолжается с 1967 года, с тех пор поставлено более 380 вагонов. Кто участвовал в переговорах в расширенном формате С российской стороны участвовали ключевые фигуры: министры и вице-премьеры, включая Сергея Лаврова, Александра Новака и главу «Роснефти» Игоря Сечина. На встрече также присутствуют представители ВТБ, Газпрома и других государственных организаций. Азербайджанскую делегацию возглавляет Ильхам Алиев и его высокопоставленные помощники, включая первого вице-премьера Ягуба Эйюбова.
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