«Наслаждался тем, как я горела»: свердловчанка рассказала, как ее пытался сжечь любовник

Екатеринбурженка Оксана Кузьменко впервые рассказала, как ее бывший возлюбленный Олег Щеголихин издевался над ней в гараже в прошлом году. По ее словам, он наносил ей удары битой под музыку.
«Он выловил меня на придомовой территории, открыл дверь автомобиля и начал бить по голове, а потом заставил меня сесть к нему. Затем повез в сторону гаража, где работал. Там он достал бутылку водки, включил музыку погромче и стал бить меня битой. Потом пошел за молотком и прибил мне ноги, а затем облил бензином и поджег», — рассказала пострадавшая в интервью Елене Погребижской. Небольшой отрывок журналистка опубликовала в своем telegram-канале.
Кузьменко и Щеголихин встречались всего три месяца. Оксана, уверяет автор, поначалу выглядела счастливой и считала, что встретила того самого. А потом разочаровалась и рассталась с Олегом. «В тот вечер он смотрел, как я горела, наслаждался, видимо», — добавила Кузьменко.
Инцидент произошел в ночь на 25 октября 2023-го. По версии следствия, Щеголихин затащил ее в гараж, избил битой и молотком, а затем прибил ее ноги к деревянному бруску и поджег. Потушив женщину, он посадил ее в машину и повез в сторону Асбеста, где, как считают следователи, собирался убить.
Кузьменко чудом спаслась от обидчика: для этого она спровоцировала аварию, после которой Щеголихин, испугавшись быть пойманным, сбежал. К месту происшествия прибыли медики и полицейские. Мужчина был арестован. Суд отправил Щеголихина в колонию на 12 лет. Все, что известно о деле — в сюжете URA.RU.
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