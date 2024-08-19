«Наслаждался тем, как я горела»: свердловчанка рассказала, как ее пытался сжечь любовник

Возлюбленный избивал екатеринбурженку в гараже под музыку

20 августа 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

События произошли в 2023 году в гараже на Уралмаше (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге мужчина прибил ноги девушки к доске Екатеринбурженка Оксана Кузьменко впервые рассказала, как ее бывший возлюбленный Олег Щеголихин издевался над ней в гараже в прошлом году. По ее словам, он наносил ей удары битой под музыку. «Он выловил меня на придомовой территории, открыл дверь автомобиля и начал бить по голове, а потом заставил меня сесть к нему. Затем повез в сторону гаража, где работал. Там он достал бутылку водки, включил музыку погромче и стал бить меня битой. Потом пошел за молотком и прибил мне ноги, а затем облил бензином и поджег», — рассказала пострадавшая в интервью Елене Погребижской. Небольшой отрывок журналистка опубликовала в своем telegram-канале. Кузьменко и Щеголихин встречались всего три месяца. Оксана, уверяет автор, поначалу выглядела счастливой и считала, что встретила того самого. А потом разочаровалась и рассталась с Олегом. «В тот вечер он смотрел, как я горела, наслаждался, видимо», — добавила Кузьменко. Инцидент произошел в ночь на 25 октября 2023-го. По версии следствия, Щеголихин затащил ее в гараж, избил битой и молотком, а затем прибил ее ноги к деревянному бруску и поджег. Потушив женщину, он посадил ее в машину и повез в сторону Асбеста, где, как считают следователи, собирался убить. Кузьменко чудом спаслась от обидчика: для этого она спровоцировала аварию, после которой Щеголихин, испугавшись быть пойманным, сбежал. К месту происшествия прибыли медики и полицейские. Мужчина был арестован. Суд отправил Щеголихина в колонию на 12 лет. Все, что известно о деле — в сюжете URA.RU. Так сейчас выглядит Оксана Кузьменко telegram-канал «Елена Погребижская» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбурженка Оксана Кузьменко впервые рассказала, как ее бывший возлюбленный Олег Щеголихин издевался над ней в гараже в прошлом году. По ее словам, он наносил ей удары битой под музыку. «Он выловил меня на придомовой территории, открыл дверь автомобиля и начал бить по голове, а потом заставил меня сесть к нему. Затем повез в сторону гаража, где работал. Там он достал бутылку водки, включил музыку погромче и стал бить меня битой. Потом пошел за молотком и прибил мне ноги, а затем облил бензином и поджег», — рассказала пострадавшая в интервью Елене Погребижской. Небольшой отрывок журналистка опубликовала в своем telegram-канале. Кузьменко и Щеголихин встречались всего три месяца. Оксана, уверяет автор, поначалу выглядела счастливой и считала, что встретила того самого. А потом разочаровалась и рассталась с Олегом. «В тот вечер он смотрел, как я горела, наслаждался, видимо», — добавила Кузьменко. Инцидент произошел в ночь на 25 октября 2023-го. По версии следствия, Щеголихин затащил ее в гараж, избил битой и молотком, а затем прибил ее ноги к деревянному бруску и поджег. Потушив женщину, он посадил ее в машину и повез в сторону Асбеста, где, как считают следователи, собирался убить. Кузьменко чудом спаслась от обидчика: для этого она спровоцировала аварию, после которой Щеголихин, испугавшись быть пойманным, сбежал. К месту происшествия прибыли медики и полицейские. Мужчина был арестован. Суд отправил Щеголихина в колонию на 12 лет. Все, что известно о деле — в сюжете URA.RU.