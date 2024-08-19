19 августа 2024

«Наслаждался тем, как я горела»: свердловчанка рассказала, как ее пытался сжечь любовник

Возлюбленный избивал екатеринбурженку в гараже под музыку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, гаражи, боксы, кооператив
События произошли в 2023 году в гараже на Уралмаше (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге мужчина прибил ноги девушки к доске

Екатеринбурженка Оксана Кузьменко впервые рассказала, как ее бывший возлюбленный Олег Щеголихин издевался над ней в гараже в прошлом году. По ее словам, он наносил ей удары битой под музыку.

«Он выловил меня на придомовой территории, открыл дверь автомобиля и начал бить по голове, а потом заставил меня сесть к нему. Затем повез в сторону гаража, где работал. Там он достал бутылку водки, включил музыку погромче и стал бить меня битой. Потом пошел за молотком и прибил мне ноги, а затем облил бензином и поджег», — рассказала пострадавшая в интервью Елене Погребижской. Небольшой отрывок журналистка опубликовала в своем telegram-канале.

Кузьменко и Щеголихин встречались всего три месяца. Оксана, уверяет автор, поначалу выглядела счастливой и считала, что встретила того самого. А потом разочаровалась и рассталась с Олегом. «В тот вечер он смотрел, как я горела, наслаждался, видимо», — добавила Кузьменко.

Инцидент произошел в ночь на 25 октября 2023-го. По версии следствия, Щеголихин затащил ее в гараж, избил битой и молотком, а затем прибил ее ноги к деревянному бруску и поджег. Потушив женщину, он посадил ее в машину и повез в сторону Асбеста, где, как считают следователи, собирался убить.

Кузьменко чудом спаслась от обидчика: для этого она спровоцировала аварию, после которой Щеголихин, испугавшись быть пойманным, сбежал. К месту происшествия прибыли медики и полицейские. Мужчина был арестован. Суд отправил Щеголихина в колонию на 12 лет. Все, что известно о деле — в сюжете URA.RU.

Так сейчас выглядит Оксана Кузьменко
Так сейчас выглядит Оксана Кузьменко
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбурженка Оксана Кузьменко впервые рассказала, как ее бывший возлюбленный Олег Щеголихин издевался над ней в гараже в прошлом году. По ее словам, он наносил ей удары битой под музыку. «Он выловил меня на придомовой территории, открыл дверь автомобиля и начал бить по голове, а потом заставил меня сесть к нему. Затем повез в сторону гаража, где работал. Там он достал бутылку водки, включил музыку погромче и стал бить меня битой. Потом пошел за молотком и прибил мне ноги, а затем облил бензином и поджег», — рассказала пострадавшая в интервью Елене Погребижской. Небольшой отрывок журналистка опубликовала в своем telegram-канале. Кузьменко и Щеголихин встречались всего три месяца. Оксана, уверяет автор, поначалу выглядела счастливой и считала, что встретила того самого. А потом разочаровалась и рассталась с Олегом. «В тот вечер он смотрел, как я горела, наслаждался, видимо», — добавила Кузьменко. Инцидент произошел в ночь на 25 октября 2023-го. По версии следствия, Щеголихин затащил ее в гараж, избил битой и молотком, а затем прибил ее ноги к деревянному бруску и поджег. Потушив женщину, он посадил ее в машину и повез в сторону Асбеста, где, как считают следователи, собирался убить. Кузьменко чудом спаслась от обидчика: для этого она спровоцировала аварию, после которой Щеголихин, испугавшись быть пойманным, сбежал. К месту происшествия прибыли медики и полицейские. Мужчина был арестован. Суд отправил Щеголихина в колонию на 12 лет. Все, что известно о деле — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...