Рогов: над Нью-Йорком водрузили флаг России. Видео

19 августа 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

ВС РФ водрузили российский флаг над поселком Нью-Йорк Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В поселке Нью-Йорк в ДНР, освобожденном от ВСУ, российские военные водрузили флаг своей страны. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Появляются первые кадры видеоподтверждений, что этот город в ДНР освобожден», — написал Рогов, отмечая, что в городе водрузили российский флаг. Информация опубликована в его telegram-канале . Ранее украинский военнопленный Роман Остап сообщил о сдаче поселка Нью-Йорк российским военным. В видео, опубликованном Минобороны РФ, он рассказывает о своих действиях и последующем пленении. Согласно его словам, после получения вооружения на командном пункте роты его подразделение было отправлено в поселок. После того как весь личный состав был «обнулен», он принял решение сдаться в плен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Нью-Йорк в ДНР, освобожденном от ВСУ, российские военные водрузили флаг своей страны. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Появляются первые кадры видеоподтверждений, что этот город в ДНР освобожден», — написал Рогов, отмечая, что в городе водрузили российский флаг. Информация опубликована в его telegram-канале. Ранее украинский военнопленный Роман Остап сообщил о сдаче поселка Нью-Йорк российским военным. В видео, опубликованном Минобороны РФ, он рассказывает о своих действиях и последующем пленении. Согласно его словам, после получения вооружения на командном пункте роты его подразделение было отправлено в поселок. После того как весь личный состав был «обнулен», он принял решение сдаться в плен.