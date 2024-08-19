Морпехи зачистили от ВСУ курскую Сафоновку

19 августа 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

В Кореневском районе продолжаются бои Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Военнослужащие группировки «Север» ВС РФ и морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота освободили Сафоновку в Кореневском районе Курской области. Зачистка от ВСУ прошла успешно. «Ликвидированы десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ», — передает Life со ссылкой на собственный источник. Оставшиеся в живых военные ВСУ сбежали, бросив своих раненых. Сейчас в Кореневском районе продолжаются бои. Российские военные ведут зачистку при поддержке авиации и FPV-дронов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащие группировки «Север» ВС РФ и морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота освободили Сафоновку в Кореневском районе Курской области. Зачистка от ВСУ прошла успешно. «Ликвидированы десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ», — передает Life со ссылкой на собственный источник. Оставшиеся в живых военные ВСУ сбежали, бросив своих раненых. Сейчас в Кореневском районе продолжаются бои. Российские военные ведут зачистку при поддержке авиации и FPV-дронов.