Морпехи зачистили от ВСУ курскую Сафоновку

В Кореневском районе продолжаются бои
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Военнослужащие группировки «Север» ВС РФ и морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота освободили Сафоновку в Кореневском районе Курской области. Зачистка от ВСУ прошла успешно.
«Ликвидированы десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ», — передает
Сейчас в Кореневском районе продолжаются бои. Российские военные ведут зачистку при поддержке авиации и FPV-дронов.
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