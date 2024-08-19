Морпехи зачистили от ВСУ курскую Сафоновку

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В Кореневском районе продолжаются бои Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Военнослужащие группировки «Север» ВС РФ и морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота освободили Сафоновку в Кореневском районе Курской области. Зачистка от ВСУ прошла успешно.

«Ликвидированы десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ», — передает Life со ссылкой на собственный источник. Оставшиеся в живых военные ВСУ сбежали, бросив своих раненых.

Сейчас в Кореневском районе продолжаются бои. Российские военные ведут зачистку при поддержке авиации и FPV-дронов.

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Военнослужащие группировки «Север» ВС РФ и морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота освободили Сафоновку в Кореневском районе Курской области. Зачистка от ВСУ прошла успешно. «Ликвидированы десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ», — передает Life со ссылкой на собственный источник. Оставшиеся в живых военные ВСУ сбежали, бросив своих раненых. Сейчас в Кореневском районе продолжаются бои. Российские военные ведут зачистку при поддержке авиации и FPV-дронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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