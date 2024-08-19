Лукашенко допустил, что Зеленского могут ликвидировать

Лукашенко: Буданов* ликвидирует Зеленского как предателя

20 августа 2024 в 00:06 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко допустил ликвидацию Зеленского его окружением Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о возможности устранения президента Украины Владимира Зеленского украинскими агентами. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1», отрывок которого опубликовала «БелТА». В качестве исполнителя он допустил главу ГУР Минобороны Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов). «Да не будешь ты (Владимир Зеленский — прим URA.RU) радоваться, ты будешь для своего народа предателем. И в конце концов тот же Кирилл Буданов пошлет кого-нибудь — тебя ликвидируют как предателя. Вот и все», — сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1». Лукашенко также выразил мнение, что Зеленскому не следует рассчитывать на поддержку со стороны США или Великобритании, и предположил, что если украинский лидер примет возможное предложение переехать на Запад, он станет предателем для своего народа. Ранее Лукашенко высказывался о необходимости возобновления переговоров по Украине на основе достигнутых договоренностей в Стамбуле, подчеркивая, что это может служить подходящей базой для дальнейшего урегулирования конфликта, передает RT. * Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о возможности устранения президента Украины Владимира Зеленского украинскими агентами. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1», отрывок которого опубликовала «БелТА». В качестве исполнителя он допустил главу ГУР Минобороны Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов). «Да не будешь ты (Владимир Зеленский — прим URA.RU) радоваться, ты будешь для своего народа предателем. И в конце концов тот же Кирилл Буданов пошлет кого-нибудь — тебя ликвидируют как предателя. Вот и все», — сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1». Лукашенко также выразил мнение, что Зеленскому не следует рассчитывать на поддержку со стороны США или Великобритании, и предположил, что если украинский лидер примет возможное предложение переехать на Запад, он станет предателем для своего народа. Ранее Лукашенко высказывался о необходимости возобновления переговоров по Украине на основе достигнутых договоренностей в Стамбуле, подчеркивая, что это может служить подходящей базой для дальнейшего урегулирования конфликта, передает RT. * Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.