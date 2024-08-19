19 августа 2024

Лукашенко допустил, что Зеленского могут ликвидировать

Лукашенко: Буданов* ликвидирует Зеленского как предателя
© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко допустил ликвидацию Зеленского его окружением Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о возможности устранения президента Украины Владимира Зеленского украинскими агентами. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1», отрывок которого опубликовала «БелТА». В качестве исполнителя он допустил главу ГУР Минобороны Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов).

«Да не будешь ты (Владимир Зеленский — прим URA.RU) радоваться, ты будешь для своего народа предателем. И в конце концов тот же Кирилл Буданов пошлет кого-нибудь — тебя ликвидируют как предателя. Вот и все», — сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1».

Лукашенко также выразил мнение, что Зеленскому не следует рассчитывать на поддержку со стороны США или Великобритании, и предположил, что если украинский лидер примет возможное предложение переехать на Запад, он станет предателем для своего народа. Ранее Лукашенко высказывался о необходимости возобновления переговоров по Украине на основе достигнутых договоренностей в Стамбуле, подчеркивая, что это может служить подходящей базой для дальнейшего урегулирования конфликта, передает RT.

* Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о возможности устранения президента Украины Владимира Зеленского украинскими агентами. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1», отрывок которого опубликовала «БелТА». В качестве исполнителя он допустил главу ГУР Минобороны Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов). «Да не будешь ты (Владимир Зеленский — прим URA.RU) радоваться, ты будешь для своего народа предателем. И в конце концов тот же Кирилл Буданов пошлет кого-нибудь — тебя ликвидируют как предателя. Вот и все», — сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1». Лукашенко также выразил мнение, что Зеленскому не следует рассчитывать на поддержку со стороны США или Великобритании, и предположил, что если украинский лидер примет возможное предложение переехать на Запад, он станет предателем для своего народа. Ранее Лукашенко высказывался о необходимости возобновления переговоров по Украине на основе достигнутых договоренностей в Стамбуле, подчеркивая, что это может служить подходящей базой для дальнейшего урегулирования конфликта, передает RT. * Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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