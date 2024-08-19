Житель Кургана обнаружил в лесу «ведьмин круг». Видео

20 августа 2024 в 01:39 Размер текста - 17 +

Как правило, «ведьмины круги» образуются ядовитыми и несъедобными грибами, но бывают исключения Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Житель Кургана нашел во время прогулки по лесу «ведьмин круг». Необычную находку он заснял на видео. «Наткнулись в лесу на чудо природы. Ровный круг у дерева», — пояснил подписчик telegram-канала «KGN45 — КУРГАН». По выложенному видео сложно определить, но обычно диаметр такого круга не превышает 20-40 метров. При благоприятных условиях он может достичь 200. В обычной среде мицелий гриба растет от центра с одинаковой скоростью, образуя окружность. Со временем центр грибницы отмирает из-за недостатка питания, а другие ее части продолжают плодоносить. Каждый год подобные кольца расширяется на 10-15 сантиметров. Повсеместному появлению «ведьминых колец» препятствует интенсивный сбор. Ранее жительница соседней Свердловской области наткнулась в лесу на необычную тропинку из поганок, которую сравнила с «ведьмиными кругами». URA.RU также писало о профессоре кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ Лидии Переведенцевой, развенчавшей миф об опасности и сверхъестественности этого явления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Кургана нашел во время прогулки по лесу «ведьмин круг». Необычную находку он заснял на видео. «Наткнулись в лесу на чудо природы. Ровный круг у дерева», — пояснил подписчик telegram-канала «KGN45 — КУРГАН». По выложенному видео сложно определить, но обычно диаметр такого круга не превышает 20-40 метров. При благоприятных условиях он может достичь 200. В обычной среде мицелий гриба растет от центра с одинаковой скоростью, образуя окружность. Со временем центр грибницы отмирает из-за недостатка питания, а другие ее части продолжают плодоносить. Каждый год подобные кольца расширяется на 10-15 сантиметров. Повсеместному появлению «ведьминых колец» препятствует интенсивный сбор. Ранее жительница соседней Свердловской области наткнулась в лесу на необычную тропинку из поганок, которую сравнила с «ведьмиными кругами». URA.RU также писало о профессоре кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ Лидии Переведенцевой, развенчавшей миф об опасности и сверхъестественности этого явления.