19 августа 2024

Житель Кургана обнаружил в лесу «ведьмин круг». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, лес, трава, грибы, лето, поганка, природа, почва, экология, грибной сезон
Как правило, «ведьмины круги» образуются ядовитыми и несъедобными грибами, но бывают исключения Фото:

Житель Кургана нашел во время прогулки по лесу «ведьмин круг». Необычную находку он заснял на видео.

«Наткнулись в лесу на чудо природы. Ровный круг у дерева», — пояснил подписчик telegram-канала «KGN45 — КУРГАН». По выложенному видео сложно определить, но обычно диаметр такого круга не превышает 20-40 метров. При благоприятных условиях он может достичь 200.

В обычной среде мицелий гриба растет от центра с одинаковой скоростью, образуя окружность. Со временем центр грибницы отмирает из-за недостатка питания, а другие ее части продолжают плодоносить. Каждый год подобные кольца расширяется на 10-15 сантиметров. Повсеместному появлению «ведьминых колец» препятствует интенсивный сбор.

Ранее жительница соседней Свердловской области наткнулась в лесу на необычную тропинку из поганок, которую сравнила с «ведьмиными кругами». URA.RU также писало о профессоре кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ Лидии Переведенцевой, развенчавшей миф об опасности и сверхъестественности этого явления.

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Житель Кургана нашел во время прогулки по лесу «ведьмин круг». Необычную находку он заснял на видео. «Наткнулись в лесу на чудо природы. Ровный круг у дерева», — пояснил подписчик telegram-канала «KGN45 — КУРГАН». По выложенному видео сложно определить, но обычно диаметр такого круга не превышает 20-40 метров. При благоприятных условиях он может достичь 200. В обычной среде мицелий гриба растет от центра с одинаковой скоростью, образуя окружность. Со временем центр грибницы отмирает из-за недостатка питания, а другие ее части продолжают плодоносить. Каждый год подобные кольца расширяется на 10-15 сантиметров. Повсеместному появлению «ведьминых колец» препятствует интенсивный сбор. Ранее жительница соседней Свердловской области наткнулась в лесу на необычную тропинку из поганок, которую сравнила с «ведьмиными кругами». URA.RU также писало о профессоре кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ Лидии Переведенцевой, развенчавшей миф об опасности и сверхъестественности этого явления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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