Скандальная УК почти год не решает проблему в доме, где курганцы страдают от антисанитарии. Фото

МУП «Прометей» не реагирует на жалобы курганцев о затопленном подвале в доме

20 августа 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

Из трубы в подвале бежит канализационная вода (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жильцы дома №81б по улице Комсомольской в Кургане пожаловались на антисанитарию в доме из-за канализационной воды, которая регулярно затапливает подвал. По словам горожан, МУП «Прометей», заведующее домом, не может справиться с проблемой 10 месяцев. «Из трубы бежит канализационная вода. Из-за этого в подъезде — сырость, жуткий запах, летают мухи, комары, полная антисанитария. МУП „Прометей“ не реагирует на обращения. Ситуация не решается уже 10 месяцев», — указано в обращении на портале «Обратись». Редакция URA.RU направила запрос коммунальщикам с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее правительство Курганской области рекомендовало мэрии Кургана и силовикам проверить управляющую компанию МУП «Прометей». Поводом стали многочисленные жалобы на невыполненные ремонты в домах. Также URA.RU писало, о жителях Увала, которые на протяжении нескольких лет по пять месяцев остаются без горячей воды. Котельной управляет «Прометей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жильцы дома №81б по улице Комсомольской в Кургане пожаловались на антисанитарию в доме из-за канализационной воды, которая регулярно затапливает подвал. По словам горожан, МУП «Прометей», заведующее домом, не может справиться с проблемой 10 месяцев. «Из трубы бежит канализационная вода. Из-за этого в подъезде — сырость, жуткий запах, летают мухи, комары, полная антисанитария. МУП „Прометей“ не реагирует на обращения. Ситуация не решается уже 10 месяцев», — указано в обращении на портале «Обратись». Редакция URA.RU направила запрос коммунальщикам с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее правительство Курганской области рекомендовало мэрии Кургана и силовикам проверить управляющую компанию МУП «Прометей». Поводом стали многочисленные жалобы на невыполненные ремонты в домах. Также URA.RU писало, о жителях Увала, которые на протяжении нескольких лет по пять месяцев остаются без горячей воды. Котельной управляет «Прометей».