19 августа 2024

Скандальная УК почти год не решает проблему в доме, где курганцы страдают от антисанитарии. Фото

МУП «Прометей» не реагирует на жалобы курганцев о затопленном подвале в доме
© Служба новостей «URA.RU»
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Старые общежития в Кургане, подвал дома
Из трубы в подвале бежит канализационная вода (архивное фото) Фото:

Жильцы дома №81б по улице Комсомольской в Кургане пожаловались на антисанитарию в доме из-за канализационной воды, которая регулярно затапливает подвал. По словам горожан, МУП «Прометей», заведующее домом, не может справиться с проблемой 10 месяцев.

«Из трубы бежит канализационная вода. Из-за этого в подъезде — сырость, жуткий запах, летают мухи, комары, полная антисанитария. МУП „Прометей“ не реагирует на обращения. Ситуация не решается уже 10 месяцев», — указано в обращении на портале «Обратись».

Редакция URA.RU направила запрос коммунальщикам с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее правительство Курганской области рекомендовало мэрии Кургана и силовикам проверить управляющую компанию МУП «Прометей». Поводом стали многочисленные жалобы на невыполненные ремонты в домах. Также URA.RU писало, о жителях Увала, которые на протяжении нескольких лет по пять месяцев остаются без горячей воды. Котельной управляет «Прометей».

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Жильцы дома №81б по улице Комсомольской в Кургане пожаловались на антисанитарию в доме из-за канализационной воды, которая регулярно затапливает подвал. По словам горожан, МУП «Прометей», заведующее домом, не может справиться с проблемой 10 месяцев. «Из трубы бежит канализационная вода. Из-за этого в подъезде — сырость, жуткий запах, летают мухи, комары, полная антисанитария. МУП „Прометей“ не реагирует на обращения. Ситуация не решается уже 10 месяцев», — указано в обращении на портале «Обратись». Редакция URA.RU направила запрос коммунальщикам с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее правительство Курганской области рекомендовало мэрии Кургана и силовикам проверить управляющую компанию МУП «Прометей». Поводом стали многочисленные жалобы на невыполненные ремонты в домах. Также URA.RU писало, о жителях Увала, которые на протяжении нескольких лет по пять месяцев остаются без горячей воды. Котельной управляет «Прометей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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