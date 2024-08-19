Десятки домов из микрорайона Кургана останутся без воды на сутки. Список

20 августа 2024 в 09:42 Размер текста - 17 +

Десятки домов в Энергетиках на сутки останутся без воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В микрорайоне Энергетики в Кургане на сутки прекратят подачу горячей воды из-за замены оборудования на магистральном трубопроводе «Юг». Об этом сообщается в официальном telegram-канале Курганской генерирующей компании. «Для замены секционной запорной арматуры на магистральном трубопроводе „Юг“ на сутки будет ограничена подача теплоносителя на нужды горячего водоснабжения в поселке Энергетики. Горячая вода будет отсутствовать с 9 часов утра 21 августа до 9 часов утра 22 августа», — сообщили в коммунальных службах. Это временное неудобство связано с проведением важных ремонтных работ, которые требуются для надежного функционирования системы теплоснабжения поселка. Жителям рекомендуется запастись водой и принять все необходимые меры для минимизации неудобств в период отключения. Конституции 31, 32, 34, 36, 36А, 38, 38А, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69А, 71, 71А, 73;

Краснодонская 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 31;

Техническая 1, 2, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 12, 12А, 14, 17;

Юргамышская 4, 6.



Ранее URA.RU писало, что жители более 100 домов Кургана должны были столкнуться с отключением горячего водоснабжения на два месяца. Причиной назвали гидравлические испытания тепловых сетей и капитальный ремонт участка тепломагистрали, которые должны были начаться 22 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В микрорайоне Энергетики в Кургане на сутки прекратят подачу горячей воды из-за замены оборудования на магистральном трубопроводе «Юг». Об этом сообщается в официальном telegram-канале Курганской генерирующей компании. «Для замены секционной запорной арматуры на магистральном трубопроводе „Юг“ на сутки будет ограничена подача теплоносителя на нужды горячего водоснабжения в поселке Энергетики. Горячая вода будет отсутствовать с 9 часов утра 21 августа до 9 часов утра 22 августа», — сообщили в коммунальных службах. Это временное неудобство связано с проведением важных ремонтных работ, которые требуются для надежного функционирования системы теплоснабжения поселка. Жителям рекомендуется запастись водой и принять все необходимые меры для минимизации неудобств в период отключения. Ранее URA.RU писало, что жители более 100 домов Кургана должны были столкнуться с отключением горячего водоснабжения на два месяца. Причиной назвали гидравлические испытания тепловых сетей и капитальный ремонт участка тепломагистрали, которые должны были начаться 22 июля.