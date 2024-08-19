Челябинский золотодобытчик Струков не будет отправлять рабочих в простой

Холдинг «Южуралзолото группа компаний» (»ЮГК») вице-спикера ЗСО Челябинской области Константина Струкова после остановки карьеров отказался отправлять рабочих в вынужденный простой. Об этом URA.RU 20 августа сообщили в пресс-службе компании.
«Решение о направлении работников в вынужденный простой не принималось. Надеемся, этого не придется делать», — заявили URA.RU в «ЮГК».
В компании сообщили, что в настоящее время на карьерах ведутся работы по устранению нарушений. Причем их значительная часть устранена. В «ЮГК» добавили, что исправляют нарушения, поскольку ответственно относятся к вопросам безопасности.
Ростехнадзор добился приостановки деятельности челябинских карьеров холдинга на 90 дней из-за нарушений требований охраны труда и ненадлежащего контроля за состоянием инфраструктуры объектов. Суд поддержал решение, отказавшись вводить обеспечительные меры по запрету приостановки работы. Несмотря на аргументацию юристов компании о возможном снижении доходов персонала в случае простоя, судья Александр Петров решил, что безопасность работников важнее. Дополнительным доводом стало выпадение большого количества осадков, что неблагоприятно сказалось на вопросах безопасной работы открытых карьеров. Работникам на время простоя гарантировано сохранение среднего заработка. Решение касается около 1,2 тысячи работников трех горно-обогатительных комбинатов.
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