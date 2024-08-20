Прокуратура требует отменить приговор свердловчанке, осужденной из-за слов невменяемой дочки

Приговор свердловчанке, осужденной за истязание детей, требуют отменить

Инга К. получила пять лет тюрьмы, показания на нее дала невменяемая дочка Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Свердловская прокуратура потребовала отменить приговор жительнице Павды (Свердловская область) Инге К., осужденной на пять лет, как считает следствие, за истязание опекаемых детей. Апелляционное представление прокуратуры имеется в распоряжении URA.RU.

«Приговор считаю подлежащим отмене и возврату прокурору в связи с наличием обстоятельств, указанных в ч. 1 ст. 237 УПК РФ. Так, гособвинителем в судебном заседании указано на необходимость возврата уголовного дела прокурору в связи с тем, что по результатам проведенной судебно-психиатрическомй экспертизы установлено, что действиями [Инги] потерпевшей [имя ребенка] причинен тяжкий вред здоровью. Данное обстоятельство влечет за собой дополнительную квалификацию действий подсудимой по более тяжкой статье — 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — прим. ред.)», — следует из текста документа.

Кроме того, прокуратура требует отменить приговор «из-за несоответствия выводов суда с фактическими обстоятельствами». В качестве примера сотрудники ведомства указывают, что суд счел излишним квалифицировать действия Инги по статье 111 УК РФ, потому что сторона обвинения не предоставила доказательств, чтобы вменять ей эту статью. Сами силовики настаивают, что привели достаточно доказательств. В пресс-службе ведомства URA.RU подтвердили факт внесения представления.

О семье Инги стало известно в 2020 году, когда одна из опекаемых девочек сбежала из дома и рассказала журналистам об издевательствах. По ее словам, Инга заставляла детей избивать друг друга за провинности. Родная дочь женщины уверяет, что это все неправда. А над младшими детьми издевалась именно сбежавшая девочка, которая впоследствии получит тюремный срок за это (правда, после суд отменит приговор и направит девочку в психбольницу).

Судебное разбирательство над Ингой началось в 2021 году. Летом 2024-го Верхотурский районный суд отправил ее в колонию. Ее адвокат намерен добиться отмены приговора. Подробнее о запутанной истории — в специальном материале URA.RU.