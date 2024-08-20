Урожай во фруктово-ягодных садах Каслинского района (Челябинская область) собирают трактором. Как URA.RU сообщила управляющая садами Ольга Сегаль, сбор относится к категории технической ягоды, которая востребована в пищевой промышленности.
«С помощью трактора продолжаем сбор ягод: черной и красной смородины, крыжовника. Чуть раньше так же собирали жимолость. Работу затрудняют дожди. Когда осадки, приходится от механизированного труда переходить к ручному. Но если сухо, работаем день и ночь», — отметила в беседе с URA.RU Сегаль.
Трактор полурядный. Он проходит в одну сторону и отряхивает первую половину ряда, идет обратно — вторую. Следом установлен комбайн, где урожай перемещаемся в емкости. В процессе задействованы тракторист и два оператора. Летом 2023 года в «Григорьевских садах» URA.RU пояснили, что производительность техники достигает 15 тонн ежедневного сбора. При этом один человек руками успевает собирать от 10 до 90 кг. Собранный вручную урожай получает более высокую категорию.
Технической ягоды в текущем сезоне стало больше. Сказались дожди. В результате вместо 15-25% в садах собирают до 40-45% технической ягоды. Она востребована производителями морсов, сиропов, в кондитерских цехах.
На следующем после сбора этапе урожай перебирают и очищают, затем — отправляют на продажу или замораживают. Крупнейшим на Урале фруктово-ягодным садам не хватает сортировочного комплекса и нет холодильников. Приходится арендовать площади в Челябинске и Екатеринбурге. Вместе с расходами на транспортировку и хранение это добавляет к цене до 40% стоимости.
Учитывая потребности, в каслинских садах в августе ягоды продают по сниженным ценам. В настоящий момент красную смородину реализуют по 95 рублей за килограмм. Зимой она будет стоить до 250 рублей. На вырученные деньги фермеры выплачивают зарплату и налоги, ремонтируют оборудование для уборки урожая и обработки земли.
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