С челябинского золотодобытчика Струкова солидарно взыскали 747 миллионов рублей

С владельца холдинга «Южуралзолото группа компаний» (»ЮГК») Константина Струкова и ряда других лиц Арбитражный суд Омской области взыскал солидарно 747 млн рублей. Как отметили в пресс-службе компании, претензии связаны с угольным бизнесом.
«Претензии ФНС впервые появились четыре года назад и касаются работы угольных компаний в Кемеровской области, которые не входят в группу компаний ЮГК. С тех пор в ходе юридической работы удалось снизить размер требований ФНС более чем в два раза», — заметили представители «ЮГК» в своем блоге.
В офисе золотодобытчика рассказали, что рассматривают разные варианты урегулирования спора. Одним из них является подача апелляции. До завершения юридической работы, новых обязательств у холдинга в пользу налоговиков не возникнет.
Компания столкнулась с остановкой четырех разрезов в Челябинской области на 90 дней. Ростехнадзор посчитал и суд с ним согласился, что нарушения создали опасность для персонала. Деятельность приостановили, чтобы не подвергать людей риску утраты здоровья или гибели.
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