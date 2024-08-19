19 августа 2024

Пермский медик, спасавший раненых на передовой, погиб на СВО

Медик из Перми Александр Коротаев, спасавший раненых на передовой, погиб на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Коротаев погиб 10 августа
Александр Коротаев погиб 10 августа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уроженец Перми Александр Коротаев, спасавший раненых бойцов на СВО, погиб на передовой. До отправки на спецоперацию пермяк работал фельдшером на подстанции скорой помощи в Кировском районе города. О смерти военнослужащего сообщили его родные, говорится на странице Пермской станции скорой медицинской помощи в соцсети «ВКонтакте».

«В зоне СВО 10 августа при выполнении боевых задач погиб наш коллега Александр Коротаев. Об этом вчера сообщили его родные. В течение 18 лет Александр работал фельдшером скорой медицинской помощи на подстанции СМП в Кировском районе и на фронт ушел, чтобы оказывать помощь раненым бойцам», — сообщает учреждение.

Коротаев подписал контракт с Минобороны в марте это года 2024 года. URA.RU рассказывало, что в зоне СВО он спас тяжелораненого бойца под вражеским минометным огнем. За все время службы Коротаев вынес с поля боя десятки раненых военнослужащих и оказал им медицинскую помощь. Работники подстанции, где работал Александр, вспоминают о нем как о добром, отзывчивом коллеге, который «всегда спешил поддержать, протянуть руку помощи».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уроженец Перми Александр Коротаев, спасавший раненых бойцов на СВО, погиб на передовой. До отправки на спецоперацию пермяк работал фельдшером на подстанции скорой помощи в Кировском районе города. О смерти военнослужащего сообщили его родные, говорится на странице Пермской станции скорой медицинской помощи в соцсети «ВКонтакте». «В зоне СВО 10 августа при выполнении боевых задач погиб наш коллега Александр Коротаев. Об этом вчера сообщили его родные. В течение 18 лет Александр работал фельдшером скорой медицинской помощи на подстанции СМП в Кировском районе и на фронт ушел, чтобы оказывать помощь раненым бойцам», — сообщает учреждение. Коротаев подписал контракт с Минобороны в марте это года 2024 года. URA.RU рассказывало, что в зоне СВО он спас тяжелораненого бойца под вражеским минометным огнем. За все время службы Коротаев вынес с поля боя десятки раненых военнослужащих и оказал им медицинскую помощь. Работники подстанции, где работал Александр, вспоминают о нем как о добром, отзывчивом коллеге, который «всегда спешил поддержать, протянуть руку помощи».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...