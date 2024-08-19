Пермский медик, спасавший раненых на передовой, погиб на СВО

Уроженец Перми Александр Коротаев, спасавший раненых бойцов на СВО, погиб на передовой. До отправки на спецоперацию пермяк работал фельдшером на подстанции скорой помощи в Кировском районе города. О смерти военнослужащего сообщили его родные, говорится на странице Пермской станции скорой медицинской помощи в соцсети «ВКонтакте».
«В зоне СВО 10 августа при выполнении боевых задач погиб наш коллега Александр Коротаев. Об этом вчера сообщили его родные. В течение 18 лет Александр работал фельдшером скорой медицинской помощи на подстанции СМП в Кировском районе и на фронт ушел, чтобы оказывать помощь раненым бойцам», — сообщает учреждение.
Коротаев подписал контракт с Минобороны в марте это года 2024 года. URA.RU рассказывало, что в зоне СВО он спас тяжелораненого бойца под вражеским минометным огнем. За все время службы Коротаев вынес с поля боя десятки раненых военнослужащих и оказал им медицинскую помощь. Работники подстанции, где работал Александр, вспоминают о нем как о добром, отзывчивом коллеге, который «всегда спешил поддержать, протянуть руку помощи».
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