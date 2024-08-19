В Нижневартовске определили районы с самыми дорогими квартирами

В Нижневартовске (ХМАО) локации с самыми дорогими квартирами находятся в 21-м и 22-м микрорайонах. А в центре города выделяется 9а микрорайон, рассказали URA.RU в компании «Этажи».
«Если говорить именно про самые дорогие районы, то это будет, например, 22-й микрорайон. Объективно, там одни из самых высоких цен. Плюс есть 21-й микрорайон, где по большому счету стоит один большой дом», — рассказал риелтор филиала компании в Нижневартовске Александр Лещев. Ближе к центру города эксперты выделяют 9а микрорайон.
Цена однокомнатных квартир в этих районах, по данным площадок онлайн-объявлений, начинается примерно с четырех миллионов рублей, доходя до семи. А «трешки», например, могут продаваться за десять миллионов рублей.
Стоимость жилья в отдельных домах по Нижневартовску при этом может превышать 20 миллионов рублей. Нередко это большие трех- и четырехкомнатные объекты с индивидуальными планировками. Такие дома располагаются как в центре города, например, на улицах Ленина, Нефтяников и Чапаева, так и в прибрежных районах Оби.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО резко выросла доля сделок по покупке недвижимости за наличные. Тенденция стала заметна из-за уменьшения числа выдачи ипотечных кредитов на фоне высокой ключевой ставки.
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