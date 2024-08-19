19 августа 2024

В Нижневартовске определили районы с самыми дорогими квартирами

«Этажи»: самые дорогие квартиры в Нижневартовске продают в 21-м и 22-м районах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Районы с дорогими квартирами находятся в "ипотечной долине" и центре города
Районы с дорогими квартирами находятся в "ипотечной долине" и центре города Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) локации с самыми дорогими квартирами находятся в 21-м и 22-м микрорайонах. А в центре города выделяется 9а микрорайон, рассказали URA.RU в компании «Этажи».

«Если говорить именно про самые дорогие районы, то это будет, например, 22-й микрорайон. Объективно, там одни из самых высоких цен. Плюс есть 21-й микрорайон, где по большому счету стоит один большой дом», — рассказал риелтор филиала компании в Нижневартовске Александр Лещев. Ближе к центру города эксперты выделяют 9а микрорайон.

Цена однокомнатных квартир в этих районах, по данным площадок онлайн-объявлений, начинается примерно с четырех миллионов рублей, доходя до семи. А «трешки», например, могут продаваться за десять миллионов рублей.

Стоимость жилья в отдельных домах по Нижневартовску при этом может превышать 20 миллионов рублей. Нередко это большие трех- и четырехкомнатные объекты с индивидуальными планировками. Такие дома располагаются как в центре города, например, на улицах Ленина, Нефтяников и Чапаева, так и в прибрежных районах Оби.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО резко выросла доля сделок по покупке недвижимости за наличные. Тенденция стала заметна из-за уменьшения числа выдачи ипотечных кредитов на фоне высокой ключевой ставки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) локации с самыми дорогими квартирами находятся в 21-м и 22-м микрорайонах. А в центре города выделяется 9а микрорайон, рассказали URA.RU в компании «Этажи». «Если говорить именно про самые дорогие районы, то это будет, например, 22-й микрорайон. Объективно, там одни из самых высоких цен. Плюс есть 21-й микрорайон, где по большому счету стоит один большой дом», — рассказал риелтор филиала компании в Нижневартовске Александр Лещев. Ближе к центру города эксперты выделяют 9а микрорайон. Цена однокомнатных квартир в этих районах, по данным площадок онлайн-объявлений, начинается примерно с четырех миллионов рублей, доходя до семи. А «трешки», например, могут продаваться за десять миллионов рублей. Стоимость жилья в отдельных домах по Нижневартовску при этом может превышать 20 миллионов рублей. Нередко это большие трех- и четырехкомнатные объекты с индивидуальными планировками. Такие дома располагаются как в центре города, например, на улицах Ленина, Нефтяников и Чапаева, так и в прибрежных районах Оби. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО резко выросла доля сделок по покупке недвижимости за наличные. Тенденция стала заметна из-за уменьшения числа выдачи ипотечных кредитов на фоне высокой ключевой ставки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...