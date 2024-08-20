ВС РФ освободили один из крупнейших населенных пунктов в ДНР

МО РФ: освобожден населенный пункт Новгородское в ДНР
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Бойцы РФ разгромили мощную группировку ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ освободили один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Бойцы „Центра“ <…> освободили один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации Новгородское в ДНР», — говорится в сообщении. Село является стратегически важным логистическим узлом. Во время освобождения ВС РФ разгромили группировку Вооруженных сил Украины.

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Вооруженные силы РФ освободили один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Бойцы „Центра“ <…> освободили один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации Новгородское в ДНР», — говорится в сообщении. Село является стратегически важным логистическим узлом. Во время освобождения ВС РФ разгромили группировку Вооруженных сил Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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