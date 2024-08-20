ВС РФ освободили один из крупнейших населенных пунктов в ДНР

МО РФ: освобожден населенный пункт Новгородское в ДНР

20 августа 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Бойцы РФ разгромили мощную группировку ВСУ Фото: U.S Army / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ освободили один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Бойцы „Центра“ <…> освободили один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации Новгородское в ДНР», — говорится в сообщении. Село является стратегически важным логистическим узлом. Во время освобождения ВС РФ разгромили группировку Вооруженных сил Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы РФ освободили один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Бойцы „Центра“ <…> освободили один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации Новгородское в ДНР», — говорится в сообщении. Село является стратегически важным логистическим узлом. Во время освобождения ВС РФ разгромили группировку Вооруженных сил Украины.