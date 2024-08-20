ВС РФ освободили один из крупнейших населенных пунктов в ДНР

Бойцы РФ разгромили мощную группировку ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ освободили один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Бойцы „Центра“ <…> освободили один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации Новгородское в ДНР», — говорится в сообщении. Село является стратегически важным логистическим узлом. Во время освобождения ВС РФ разгромили группировку Вооруженных сил Украины.
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