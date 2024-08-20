Редакция telegram-канала «BRIEF»* прекращает работу

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Объединенная редакция telegram-каналов иноагента BRIEF закрывается Фото:

Telegram-каналы агентства «BRIEF» (признано СМИ-иноагентом) прекращают свою работу. Ключевые члены редакционной команды покинули проект. Об этом сообщили в редакции агентства.

«С 16 августа проект покинули главный редактор Владимир Дергачев, заместитель главного редактора Екатерина Винокурова и шеф-редактор спецпроектов Глеб Шкитин», — сообщили в telegram-канале редакции. В сообщении также указано, что редакция пришла к выводу о невозможности продолжения совместной работы в связи с текущей ситуацией.

Ранее Министерство юстиции РФ признало telegram-каналы «BRIEF Важное», «BRIEF» СМИ-иноагентами. По данным Министерства, они распространяли «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике», а также формировали «негативный образ Вооруженных сил РФ».

*Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

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Telegram-каналы агентства «BRIEF» (признано СМИ-иноагентом) прекращают свою работу. Ключевые члены редакционной команды покинули проект. Об этом сообщили в редакции агентства. «С 16 августа проект покинули главный редактор Владимир Дергачев, заместитель главного редактора Екатерина Винокурова и шеф-редактор спецпроектов Глеб Шкитин», — сообщили в telegram-канале редакции. В сообщении также указано, что редакция пришла к выводу о невозможности продолжения совместной работы в связи с текущей ситуацией. Ранее Министерство юстиции РФ признало telegram-каналы «BRIEF Важное», «BRIEF» СМИ-иноагентами. По данным Министерства, они распространяли «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике», а также формировали «негативный образ Вооруженных сил РФ». *Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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