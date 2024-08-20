Сколько могут жить люди: старейшая жительница планеты скончалась на 118-м году жизни

В Испании в возрасте 117 лет скончалась долгожительница Мария Браньяс Морера

20 августа 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

Мария Браньяс Морера ушла из жизни в 117 лет Фото: Arxiu de la família Branyas Morera/wikipedia.org/CC0 В Испании 20 августа из жизни ушла Мария Браньяс Морера. На момент смерти ей было 117 лет. Она считалась старейшей жительницей планеты из ныне живущих, входя в книгу рекордов Гиннеса по долголетию. URA.RU рассказывает подробнее, кто такая Мария Морера, а также вспоминает других долгожителей. Старейшая по паспорту — молодая в душе Мария Браньяс Морера была признана старейшим человеком на Земле из ныне живущих на тот момент в январе 2023 года. Женщина родилась 4 марта 1907 года в Сан-Франциско вскоре после того, как ее родители переехали туда из Испании. Однако через восемь лет семья переехала обратно на родину, с тех пор Мария ее не покидала. Женщина все это время проживала в Каталонии. «Мы прибыли на лодке. [Во время Первой мировой войны] Германия нападала с севера, и пересечь северные моря было невозможно. Нам пришлось идти через Азорские острова и через Кубу», — вспоминала о своем возвращении в Испанию Мария. В 1931 году она вышла замуж за врача Жоана Морета. Во время гражданской войны в Испании она работала рядом с ним в качестве медсестры в полевом госпитале в Трухильо. Они прожили вместе сорок лет. В браке они нажили троих детей, одиннадцать внуков и тринадцать правнуков. В 1990-е годы Браньяс путешествовала по Египту, Италии, Нидерландам и Англии, занималась шитьем, музыкой и чтением. Мария также была поклонницей тенниса и изучала музыку в консерватории Лисео (Барселона, Испания). Она играла и на фортепиано. С 2000 года Мария жила в доме престарелых в Олоте. Активная пользовательница Twitter Согласно книги рекордов Гиннеса, на тот момент, когда Мария была официально признана абсолютным долгожителем, она сохраняла разум и оставалась активной, сохраняя молодость в душе. Женщина к тому времени активно освоила соцсети и другие современные средства коммуникации и успешно общалась с миром через Twitter (ныне X). Пережила COVID-19 в возрасте 113 лет Несмотря на свой почтенный возраст, Мария Браньяс Морера успешно пережила заражение COVID-19 весной 2020 года. В тот момент женщина продемонстрировала крепкое здоровье, которое и помогло пережить пандемию. Мудрость прожитых лет В одном из своих интервью Мария Браньяс Морера поделилась житейским наблюдением. По ее словам, в начале 20-го века люди жили более счастливо и безмятежно, в отличие от современности, где финансы играют в жизни людей ключевую роль для достижения целей. Мария Браньяс Морера ушла из жизни в возрасте 117 лет Фото: Arxiu de la família Branyas Morera/wikipedia.org/CC0 «Люди XX века жили спокойнее и счастливее. <…> [В настоящий момент] деньги — преобладает в мире и этим почти все достигается», — говорила Мария Морера. Она также говорила, что предвзято относится к современным политикам. По ее словам, еще не появился тот политик, который имеет талант и знает, как поменять мир в лучшую сторону. Своим секретом долголетия женщина называла несколько факторов. Это порядок в жизни, спокойствие, тесные связи с близкими, общение с природой, эмоциональная устойчивость и отсутствие забот. «У меня была аккуратная, очень приятная в социальном отношении жизнь. Без излишеств», — говорила Мария. Она также называла долголетие сочетанием удачи и хорошей генетики. Другие долгожители Самый старый мужчина в мировой истории Дзироэмон Кимура из Японии держит рекорд среди мужчин по продолжительности жизни. Рожденный 19 апреля 1897 года в префектуре Киото, он прожил 116 лет и 54 дня. Его возраст был подтвержден официально. Большую часть своей жизни Кимура посвятил работе в почтовой службе, а после ухода на пенсию занялся фермерством, которым управлял до 90 лет, пока не столкнулся с проблемами со здоровьем ног. Японец Дзироэмон Кимура прожил 116 лет и 54 дня Фото: TBR Staff/wikipedia.org/ За время своего долгого существования Кимура был свидетелем правления четырех императоров и исторических периодов Японии, включая эпоху милитаризма и последующее превращение страны в одну из ведущих экономических держав мира. Он ушел из жизни 12 июня 2012 года, скончавшись от пневмонии. Он оставил после себя большую семью, включая семерых детей и множество потомков разных поколений. Старейший житель России Магомед Лабазанов, уроженец дагестанского села Гадири, установил рекорд долголетия среди жителей России. Однако он не был признан верифицированным долгожителем. Его жизненный путь начался 1 мая 1890 года, и он прожил 122 года. Перед Великой Отечественной войной Лабазанов жил в Чечне, но в 1944 году был депортирован в Казахстан. Спустя время, вернувшись на родину, он посвятил себя животноводству, специализируясь на кавказских буйволах и лошадях. Магомед Лабазанов из Дагестана прожил 122 года Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Магомед Лабазанов прожил долгую и насыщенную жизнь, сохранив ясность ума до последних дней. Он связывал свое долголетие со здоровым образом жизни, включая отсутствие вредных привычек, верность супруге, упорный физический труд и сбалансированное питание с акцентом на молочные продукты, овощи, фрукты и зелень. Лабазанов скончался 7 сентября 2012 года. Он оставил после себя многочисленное потомство — 18 внуков и 20 правнуков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Испании 20 августа из жизни ушла Мария Браньяс Морера. На момент смерти ей было 117 лет. Она считалась старейшей жительницей планеты из ныне живущих, входя в книгу рекордов Гиннеса по долголетию. URA.RU рассказывает подробнее, кто такая Мария Морера, а также вспоминает других долгожителей. Мария Браньяс Морера была признана старейшим человеком на Земле из ныне живущих на тот момент в январе 2023 года. Женщина родилась 4 марта 1907 года в Сан-Франциско вскоре после того, как ее родители переехали туда из Испании. Однако через восемь лет семья переехала обратно на родину, с тех пор Мария ее не покидала. Женщина все это время проживала в Каталонии. В 1931 году она вышла замуж за врача Жоана Морета. Во время гражданской войны в Испании она работала рядом с ним в качестве медсестры в полевом госпитале в Трухильо. Они прожили вместе сорок лет. В браке они нажили троих детей, одиннадцать внуков и тринадцать правнуков. В 1990-е годы Браньяс путешествовала по Египту, Италии, Нидерландам и Англии, занималась шитьем, музыкой и чтением. Мария также была поклонницей тенниса и изучала музыку в консерватории Лисео (Барселона, Испания). Она играла и на фортепиано. С 2000 года Мария жила в доме престарелых в Олоте. Согласно книги рекордов Гиннеса, на тот момент, когда Мария была официально признана абсолютным долгожителем, она сохраняла разум и оставалась активной, сохраняя молодость в душе. Женщина к тому времени активно освоила соцсети и другие современные средства коммуникации и успешно общалась с миром через Twitter (ныне X). Несмотря на свой почтенный возраст, Мария Браньяс Морера успешно пережила заражение COVID-19 весной 2020 года. В тот момент женщина продемонстрировала крепкое здоровье, которое и помогло пережить пандемию. В одном из своих интервью Мария Браньяс Морера поделилась житейским наблюдением. По ее словам, в начале 20-го века люди жили более счастливо и безмятежно, в отличие от современности, где финансы играют в жизни людей ключевую роль для достижения целей. Своим секретом долголетия женщина называла несколько факторов. Это порядок в жизни, спокойствие, тесные связи с близкими, общение с природой, эмоциональная устойчивость и отсутствие забот. «У меня была аккуратная, очень приятная в социальном отношении жизнь. Без излишеств», — говорила Мария. Она также называла долголетие сочетанием удачи и хорошей генетики. Дзироэмон Кимура из Японии держит рекорд среди мужчин по продолжительности жизни. Рожденный 19 апреля 1897 года в префектуре Киото, он прожил 116 лет и 54 дня. Его возраст был подтвержден официально. Большую часть своей жизни Кимура посвятил работе в почтовой службе, а после ухода на пенсию занялся фермерством, которым управлял до 90 лет, пока не столкнулся с проблемами со здоровьем ног. За время своего долгого существования Кимура был свидетелем правления четырех императоров и исторических периодов Японии, включая эпоху милитаризма и последующее превращение страны в одну из ведущих экономических держав мира. Он ушел из жизни 12 июня 2012 года, скончавшись от пневмонии. Он оставил после себя большую семью, включая семерых детей и множество потомков разных поколений. Магомед Лабазанов, уроженец дагестанского села Гадири, установил рекорд долголетия среди жителей России. Однако он не был признан верифицированным долгожителем. Его жизненный путь начался 1 мая 1890 года, и он прожил 122 года. Перед Великой Отечественной войной Лабазанов жил в Чечне, но в 1944 году был депортирован в Казахстан. Спустя время, вернувшись на родину, он посвятил себя животноводству, специализируясь на кавказских буйволах и лошадях. Магомед Лабазанов прожил долгую и насыщенную жизнь, сохранив ясность ума до последних дней. Он связывал свое долголетие со здоровым образом жизни, включая отсутствие вредных привычек, верность супруге, упорный физический труд и сбалансированное питание с акцентом на молочные продукты, овощи, фрукты и зелень. Лабазанов скончался 7 сентября 2012 года. Он оставил после себя многочисленное потомство — 18 внуков и 20 правнуков.