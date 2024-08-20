Бойца СВО, напавшего на бывшую в Екатеринбурге, отпустили на свободу

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, граната в руке, сво, армия россии, штурмовики
Где сейчас находится солдат, неизвестно (архивное фото) Фото:

Ветерана российской спецоперации на Украине Олега С., который взорвал страйкбольную гранату и расстрелял бывшую возлюбленную Екатерину Ш. в екатеринбургском салоне красоты, не стали арестовывать. Об этом URA.RU сообщил источник. Его сведения подтверждаются тем, что бойцу не избрали меру пресечения ни в одном из судов Екатеринбурга (корреспондент обзвонил все).

Боец был задержан ночью 15 августа. «В отношении Олега проводится проверка, на нее дается десять суток. Мера пресечения ему не избиралась», — сказал собеседник агентства. Где сейчас находится Олег, неизвестно. Он не отвечает на звонки корреспондента. Застать его дома не удалось.

Нападение на салон «Не только ногти» на улице Крауля, 8 произошло днем 14 августа. Туда Олег пришел с гранатой и небольшим арбалетом. Сотрудницы спаслись от него, выбежав из окон. Екатерине повезло меньше, она оказалась в ловушке. Олег несколько раз выстрелил в нее и скрылся. Девушка отделалась небольшими ранениями. Официальных комментариев от свердловских силовых структур не было.

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Ветерана российской спецоперации на Украине Олега С., который взорвал страйкбольную гранату и расстрелял бывшую возлюбленную Екатерину Ш. в екатеринбургском салоне красоты, не стали арестовывать. Об этом URA.RU сообщил источник. Его сведения подтверждаются тем, что бойцу не избрали меру пресечения ни в одном из судов Екатеринбурга (корреспондент обзвонил все). Боец был задержан ночью 15 августа. «В отношении Олега проводится проверка, на нее дается десять суток. Мера пресечения ему не избиралась», — сказал собеседник агентства. Где сейчас находится Олег, неизвестно. Он не отвечает на звонки корреспондента. Застать его дома не удалось. Нападение на салон «Не только ногти» на улице Крауля, 8 произошло днем 14 августа. Туда Олег пришел с гранатой и небольшим арбалетом. Сотрудницы спаслись от него, выбежав из окон. Екатерине повезло меньше, она оказалась в ловушке. Олег несколько раз выстрелил в нее и скрылся. Девушка отделалась небольшими ранениями. Официальных комментариев от свердловских силовых структур не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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