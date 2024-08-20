Бойца СВО, напавшего на бывшую в Екатеринбурге, отпустили на свободу

20 августа 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

Где сейчас находится солдат, неизвестно (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ветерана российской спецоперации на Украине Олега С., который взорвал страйкбольную гранату и расстрелял бывшую возлюбленную Екатерину Ш. в екатеринбургском салоне красоты, не стали арестовывать. Об этом URA.RU сообщил источник. Его сведения подтверждаются тем, что бойцу не избрали меру пресечения ни в одном из судов Екатеринбурга (корреспондент обзвонил все). Боец был задержан ночью 15 августа. «В отношении Олега проводится проверка, на нее дается десять суток. Мера пресечения ему не избиралась», — сказал собеседник агентства. Где сейчас находится Олег, неизвестно. Он не отвечает на звонки корреспондента. Застать его дома не удалось. Нападение на салон «Не только ногти» на улице Крауля, 8 произошло днем 14 августа. Туда Олег пришел с гранатой и небольшим арбалетом. Сотрудницы спаслись от него, выбежав из окон. Екатерине повезло меньше, она оказалась в ловушке. Олег несколько раз выстрелил в нее и скрылся. Девушка отделалась небольшими ранениями. Официальных комментариев от свердловских силовых структур не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ветерана российской спецоперации на Украине Олега С., который взорвал страйкбольную гранату и расстрелял бывшую возлюбленную Екатерину Ш. в екатеринбургском салоне красоты, не стали арестовывать. Об этом URA.RU сообщил источник. Его сведения подтверждаются тем, что бойцу не избрали меру пресечения ни в одном из судов Екатеринбурга (корреспондент обзвонил все). Боец был задержан ночью 15 августа. «В отношении Олега проводится проверка, на нее дается десять суток. Мера пресечения ему не избиралась», — сказал собеседник агентства. Где сейчас находится Олег, неизвестно. Он не отвечает на звонки корреспондента. Застать его дома не удалось. Нападение на салон «Не только ногти» на улице Крауля, 8 произошло днем 14 августа. Туда Олег пришел с гранатой и небольшим арбалетом. Сотрудницы спаслись от него, выбежав из окон. Екатерине повезло меньше, она оказалась в ловушке. Олег несколько раз выстрелил в нее и скрылся. Девушка отделалась небольшими ранениями. Официальных комментариев от свердловских силовых структур не было.