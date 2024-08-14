14 августа 2024

«Был у проститутки»: подробности задержания бойца СВО, напавшего на бывшую в Екатеринбурге

Бойца СВО, напавшего на бывшую в Екатеринбурге, задержали у проститутки
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина проводил время с девушкой легкого поведения (архивное фото) Фото:

Екатеринбургские силовики задержали участника СВО Олега, напавшего на бывшую возлюбленную Екатерину, в квартире с девушкой легкого поведения. Об этом URA.RU сообщил источник из окружения солдата.

«Олег был задержан в одной из квартир. Время с ним коротала проститутка», — рассказал собеседник агентства. Екатерина рассказала URA.RU, что не получала ночью угроз от Олега. Официальные комментарии от свердловских силовых структур ожидаются.

ЧП в салоне «Не только ногти» произошло днем 14 августа. По предварительным данным, Олег ворвался в здание, бросил светошумовую гранату и открыл огонь по Екатерине из арбалета. Она отделалась несерьезными травмами. Сейчас девушка на больничном.

Про Олега известно, что он трижды был судим. На фронт ушел в 2022-м. В конце июля приехал в Екатеринбург в отпуск. Подробнее — в сбойке агентства.

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Екатеринбургские силовики задержали участника СВО Олега, напавшего на бывшую возлюбленную Екатерину, в квартире с девушкой легкого поведения. Об этом URA.RU сообщил источник из окружения солдата. «Олег был задержан в одной из квартир. Время с ним коротала проститутка», — рассказал собеседник агентства. Екатерина рассказала URA.RU, что не получала ночью угроз от Олега. Официальные комментарии от свердловских силовых структур ожидаются. ЧП в салоне «Не только ногти» произошло днем 14 августа. По предварительным данным, Олег ворвался в здание, бросил светошумовую гранату и открыл огонь по Екатерине из арбалета. Она отделалась несерьезными травмами. Сейчас девушка на больничном. Про Олега известно, что он трижды был судим. На фронт ушел в 2022-м. В конце июля приехал в Екатеринбург в отпуск. Подробнее — в сбойке агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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