«Был у проститутки»: подробности задержания бойца СВО, напавшего на бывшую в Екатеринбурге

Екатеринбургские силовики задержали участника СВО Олега, напавшего на бывшую возлюбленную Екатерину, в квартире с девушкой легкого поведения. Об этом URA.RU сообщил источник из окружения солдата.
«Олег был задержан в одной из квартир. Время с ним коротала проститутка», — рассказал собеседник агентства. Екатерина рассказала URA.RU, что не получала ночью угроз от Олега. Официальные комментарии от свердловских силовых структур ожидаются.
ЧП в салоне «Не только ногти» произошло днем 14 августа. По предварительным данным, Олег ворвался в здание, бросил светошумовую гранату и открыл огонь по Екатерине из арбалета. Она отделалась несерьезными травмами. Сейчас девушка на больничном.
Про Олега известно, что он трижды был судим. На фронт ушел в 2022-м. В конце июля приехал в Екатеринбург в отпуск. Подробнее — в сбойке агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!