«Был у проститутки»: подробности задержания бойца СВО, напавшего на бывшую в Екатеринбурге

Бойца СВО, напавшего на бывшую в Екатеринбурге, задержали у проститутки

15 августа 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

Мужчина проводил время с девушкой легкого поведения (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбургские силовики задержали участника СВО Олега, напавшего на бывшую возлюбленную Екатерину, в квартире с девушкой легкого поведения. Об этом URA.RU сообщил источник из окружения солдата. «Олег был задержан в одной из квартир. Время с ним коротала проститутка», — рассказал собеседник агентства. Екатерина рассказала URA.RU, что не получала ночью угроз от Олега. Официальные комментарии от свердловских силовых структур ожидаются. ЧП в салоне «Не только ногти» произошло днем 14 августа. По предварительным данным, Олег ворвался в здание, бросил светошумовую гранату и открыл огонь по Екатерине из арбалета. Она отделалась несерьезными травмами. Сейчас девушка на больничном. Про Олега известно, что он трижды был судим. На фронт ушел в 2022-м. В конце июля приехал в Екатеринбург в отпуск. Подробнее — в сбойке агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургские силовики задержали участника СВО Олега, напавшего на бывшую возлюбленную Екатерину, в квартире с девушкой легкого поведения. Об этом URA.RU сообщил источник из окружения солдата. «Олег был задержан в одной из квартир. Время с ним коротала проститутка», — рассказал собеседник агентства. Екатерина рассказала URA.RU, что не получала ночью угроз от Олега. Официальные комментарии от свердловских силовых структур ожидаются. ЧП в салоне «Не только ногти» произошло днем 14 августа. По предварительным данным, Олег ворвался в здание, бросил светошумовую гранату и открыл огонь по Екатерине из арбалета. Она отделалась несерьезными травмами. Сейчас девушка на больничном. Про Олега известно, что он трижды был судим. На фронт ушел в 2022-м. В конце июля приехал в Екатеринбург в отпуск. Подробнее — в сбойке агентства.