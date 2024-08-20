В ресторане Бородиной свердловчанам наливают молочные коктейли за 1000 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тестовое открытие семейного ресторана и активного парка Teika boom в ТРЦ МЕГА. Екатеринбург
Ресторан совмещен с парком развлечений Фото:

В ресторане развлекательного парка TaikaBoom, который в Екатеринбурге открыла Ксения Бородина, подают молочные коктейли за 1,3 тысяч рублей. Стаканы с напитками украшают сахарной ватой, зефиром и фигурками персонажей из мультфильмов. Корреспондент URA.RU рассмотрел меню подробно.

Кроме огромных молочных коктейлей за 1,3 тысяч рублей в ресторане подают ассорти горячих закусок за 1,5 тысяч рублей. Десерт в виде фигурных сырков продают за 280 рублей, а за 0,35 литра смузи придется заплатить 450 рублей. Также в меню не указаны граммовки в блюд, что усложняет понимание — насколько большую порцию получит гость в итоге.

Техническое открытие развлекательного парка с рестораном состоялось 20 августа в ТРЦ «Мега» в секретном формате. Официальная дата, когда парк смогут посетить все желающие, намечена на 27 августа.

За декором трудно разглядеть напиток
За декором трудно разглядеть напиток
В меню не указаны граммовки блюд
В меню не указаны граммовки блюд
Сырки также делают в форме «мультяшных» персонажей
Сырки также делают в форме «мультяшных» персонажей

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ресторане развлекательного парка TaikaBoom, который в Екатеринбурге открыла Ксения Бородина, подают молочные коктейли за 1,3 тысяч рублей. Стаканы с напитками украшают сахарной ватой, зефиром и фигурками персонажей из мультфильмов. Корреспондент URA.RU рассмотрел меню подробно. Кроме огромных молочных коктейлей за 1,3 тысяч рублей в ресторане подают ассорти горячих закусок за 1,5 тысяч рублей. Десерт в виде фигурных сырков продают за 280 рублей, а за 0,35 литра смузи придется заплатить 450 рублей. Также в меню не указаны граммовки в блюд, что усложняет понимание — насколько большую порцию получит гость в итоге. Техническое открытие развлекательного парка с рестораном состоялось 20 августа в ТРЦ «Мега» в секретном формате. Официальная дата, когда парк смогут посетить все желающие, намечена на 27 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...