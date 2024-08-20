В ресторане Бородиной свердловчанам наливают молочные коктейли за 1000 рублей

20 августа 2024 в 17:51 Размер текста - 17 +

Ресторан совмещен с парком развлечений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ресторане развлекательного парка TaikaBoom, который в Екатеринбурге открыла Ксения Бородина, подают молочные коктейли за 1,3 тысяч рублей. Стаканы с напитками украшают сахарной ватой, зефиром и фигурками персонажей из мультфильмов. Корреспондент URA.RU рассмотрел меню подробно. Кроме огромных молочных коктейлей за 1,3 тысяч рублей в ресторане подают ассорти горячих закусок за 1,5 тысяч рублей. Десерт в виде фигурных сырков продают за 280 рублей, а за 0,35 литра смузи придется заплатить 450 рублей. Также в меню не указаны граммовки в блюд, что усложняет понимание — насколько большую порцию получит гость в итоге. Техническое открытие развлекательного парка с рестораном состоялось 20 августа в ТРЦ «Мега» в секретном формате. Официальная дата, когда парк смогут посетить все желающие, намечена на 27 августа. За декором трудно разглядеть напиток Корреспондент URA.RU В меню не указаны граммовки блюд Корреспондент URA.RU Сырки также делают в форме «мультяшных» персонажей Корреспондент URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ресторане развлекательного парка TaikaBoom, который в Екатеринбурге открыла Ксения Бородина, подают молочные коктейли за 1,3 тысяч рублей. Стаканы с напитками украшают сахарной ватой, зефиром и фигурками персонажей из мультфильмов. Корреспондент URA.RU рассмотрел меню подробно. Кроме огромных молочных коктейлей за 1,3 тысяч рублей в ресторане подают ассорти горячих закусок за 1,5 тысяч рублей. Десерт в виде фигурных сырков продают за 280 рублей, а за 0,35 литра смузи придется заплатить 450 рублей. Также в меню не указаны граммовки в блюд, что усложняет понимание — насколько большую порцию получит гость в итоге. Техническое открытие развлекательного парка с рестораном состоялось 20 августа в ТРЦ «Мега» в секретном формате. Официальная дата, когда парк смогут посетить все желающие, намечена на 27 августа.