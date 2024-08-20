Сбер возобновляет «Ипотеку для IT»

Сбербанк с 21 августа возобновляет выдачу кредитов по программе «Ипотека для IT». об этом сообщил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.
«„Сбер“ возобновит с 21 августа выдачи кредитов по программе „Ипотека для IT“», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Царева. Минимальная ставка по ипотеке для IT-специалистов на сервисе «Домклик» теперь составит 6%, а первоначальный взнос установлен на уровне от 20,1% от стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита может достигать 9 миллионов рублей.
Сбербанк с 6 августа повысил ставки по рыночной ипотеке, теперь минимальные составляют 20%. Такое решение было принято в связи с повышением ключевой ставки Центробанка.
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