Сбер возобновляет «Ипотеку для IT»

20 августа 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

Сбербанк возобновит выдачу кредитов по особой программе для IT-специалистов Фото: Георгий Бергал © URA.RU Сбербанк с 21 августа возобновляет выдачу кредитов по программе «Ипотека для IT». об этом сообщил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. «„Сбер“ возобновит с 21 августа выдачи кредитов по программе „Ипотека для IT“», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Царева. Минимальная ставка по ипотеке для IT-специалистов на сервисе «Домклик» теперь составит 6%, а первоначальный взнос установлен на уровне от 20,1% от стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита может достигать 9 миллионов рублей. Сбербанк с 6 августа повысил ставки по рыночной ипотеке, теперь минимальные составляют 20%. Такое решение было принято в связи с повышением ключевой ставки Центробанка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сбербанк с 21 августа возобновляет выдачу кредитов по программе «Ипотека для IT». об этом сообщил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. «„Сбер“ возобновит с 21 августа выдачи кредитов по программе „Ипотека для IT“», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Царева. Минимальная ставка по ипотеке для IT-специалистов на сервисе «Домклик» теперь составит 6%, а первоначальный взнос установлен на уровне от 20,1% от стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита может достигать 9 миллионов рублей. Сбербанк с 6 августа повысил ставки по рыночной ипотеке, теперь минимальные составляют 20%. Такое решение было принято в связи с повышением ключевой ставки Центробанка.