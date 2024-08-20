Сбер возобновляет «Ипотеку для IT»

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Виды Москвы. Москва , сбербанк, сбер
Сбербанк возобновит выдачу кредитов по особой программе для IT-специалистов Фото:

Сбербанк с 21 августа возобновляет выдачу кредитов по программе «Ипотека для IT». об этом сообщил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

«„Сбер“ возобновит с 21 августа выдачи кредитов по программе „Ипотека для IT“», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Царева. Минимальная ставка по ипотеке для IT-специалистов на сервисе «Домклик» теперь составит 6%, а первоначальный взнос установлен на уровне от 20,1% от стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита может достигать 9 миллионов рублей.

Сбербанк с 6 августа повысил ставки по рыночной ипотеке, теперь минимальные составляют 20%. Такое решение было принято в связи с повышением ключевой ставки Центробанка.

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Сбербанк с 21 августа возобновляет выдачу кредитов по программе «Ипотека для IT». об этом сообщил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. «„Сбер“ возобновит с 21 августа выдачи кредитов по программе „Ипотека для IT“», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Царева. Минимальная ставка по ипотеке для IT-специалистов на сервисе «Домклик» теперь составит 6%, а первоначальный взнос установлен на уровне от 20,1% от стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита может достигать 9 миллионов рублей. Сбербанк с 6 августа повысил ставки по рыночной ипотеке, теперь минимальные составляют 20%. Такое решение было принято в связи с повышением ключевой ставки Центробанка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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