Зеленский впервые высказался о запрете православия на Украине

Зеленский: запрет УПЦ — это закон о духовной независимости

20 августа 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский прокомментировал запрет деятельности УПЦ в своей стране Фото: Официальный сайт президента Украины Украиский лидер Владимир Зеленский официально высказался по поводу запрета в стране канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Он назвал это законом о духовной независимости. Об этом глава написал в своем telegram-канале. «Хочу сегодня отметить работу Верховной Рады. Принят закон о нашей духовной независимости», — заявил Владимир Зеленский. По его словам, он обсудил это решение с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций. Также Зеленский намерен обсудить запрет УПЦ с Вселенским патриархом Константинопольским — Варфоломеем. В течение более чем года на Украине пытались законодательного запретить деятельности Украинской православной церкви (УПЦ). Ее обвиняли в симпатии к РФ. В итоге, 20 августа 2024 года, Верховная Рада приняла закон, ограничивающий деятельность УПЦ на территории страны. Этот шаг получил одобрение от Всеукраинского совета церквей, который выразил поддержку законодательной инициативе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украиский лидер Владимир Зеленский официально высказался по поводу запрета в стране канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Он назвал это законом о духовной независимости. Об этом глава написал в своем telegram-канале. «Хочу сегодня отметить работу Верховной Рады. Принят закон о нашей духовной независимости», — заявил Владимир Зеленский. По его словам, он обсудил это решение с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций. Также Зеленский намерен обсудить запрет УПЦ с Вселенским патриархом Константинопольским — Варфоломеем. В течение более чем года на Украине пытались законодательного запретить деятельности Украинской православной церкви (УПЦ). Ее обвиняли в симпатии к РФ. В итоге, 20 августа 2024 года, Верховная Рада приняла закон, ограничивающий деятельность УПЦ на территории страны. Этот шаг получил одобрение от Всеукраинского совета церквей, который выразил поддержку законодательной инициативе.