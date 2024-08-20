Зеленский впервые высказался о запрете православия на Украине

Зеленский: запрет УПЦ — это закон о духовной независимости
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский прокомментировал запрет деятельности УПЦ в своей стране Фото:

Украиский лидер Владимир Зеленский официально высказался по поводу запрета в стране канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Он назвал это законом о духовной независимости. Об этом глава написал в своем telegram-канале.

«Хочу сегодня отметить работу Верховной Рады. Принят закон о нашей духовной независимости», — заявил Владимир Зеленский. По его словам, он обсудил это решение с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций. Также Зеленский намерен обсудить запрет УПЦ с Вселенским патриархом Константинопольским — Варфоломеем.

В течение более чем года на Украине пытались законодательного запретить деятельности Украинской православной церкви (УПЦ). Ее обвиняли в симпатии к РФ. В итоге, 20 августа 2024 года, Верховная Рада приняла закон, ограничивающий деятельность УПЦ на территории страны. Этот шаг получил одобрение от Всеукраинского совета церквей, который выразил поддержку законодательной инициативе.

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Украиский лидер Владимир Зеленский официально высказался по поводу запрета в стране канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Он назвал это законом о духовной независимости. Об этом глава написал в своем telegram-канале. «Хочу сегодня отметить работу Верховной Рады. Принят закон о нашей духовной независимости», — заявил Владимир Зеленский. По его словам, он обсудил это решение с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций. Также Зеленский намерен обсудить запрет УПЦ с Вселенским патриархом Константинопольским — Варфоломеем. В течение более чем года на Украине пытались законодательного запретить деятельности Украинской православной церкви (УПЦ). Ее обвиняли в симпатии к РФ. В итоге, 20 августа 2024 года, Верховная Рада приняла закон, ограничивающий деятельность УПЦ на территории страны. Этот шаг получил одобрение от Всеукраинского совета церквей, который выразил поддержку законодательной инициативе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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