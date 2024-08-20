Уровень безработицы в Екатеринбурге достиг исторического минимума

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему безработицы. Курган, трудовая книжка, работа, безработица, увольнение, поиск работы, поиск вакансий, условия труда, безработный
Власти признали дефицит рабочих рук Фото:

В Екатеринбурге на каждого безработного приходится 13,5 вакансий, что является историческим рекордом. Об этом заявил мэр Алексей Орлов.

«Уровень безработицы в уральской столице достиг исторического минимума. На каждого нетрудоустроенного приходится 13,5 вакансий», — написал глава Екатеринбурга в своем telegram-канале.

По его словам, такая статистика кажется положительной только на первый взгляд, так как не стоит забывать про «подводные камни» — дефицит рабочих рук. Для урегулирования вопроса власти планируют с самых юных лет знакомить школьников с востребованными профессиями. «Нашими партнерами здесь выступают вузы, бизнес, государственные организации. Все те, кто заинтересован в подготовке молодых кадров», — подчеркнул Орлов.

Ранее в мэрии заявили о снижении числа безработных. По состоянию на 1 августа 2024 года уровень регистрируемой безработицы составляет 0,21% в численности экономически активного населения. Замглавы города Дмитрий Ноженко отмечал, что количество нетрудоустроенных сократилось до 1600 человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на каждого безработного приходится 13,5 вакансий, что является историческим рекордом. Об этом заявил мэр Алексей Орлов. «Уровень безработицы в уральской столице достиг исторического минимума. На каждого нетрудоустроенного приходится 13,5 вакансий», — написал глава Екатеринбурга в своем telegram-канале. По его словам, такая статистика кажется положительной только на первый взгляд, так как не стоит забывать про «подводные камни» — дефицит рабочих рук. Для урегулирования вопроса власти планируют с самых юных лет знакомить школьников с востребованными профессиями. «Нашими партнерами здесь выступают вузы, бизнес, государственные организации. Все те, кто заинтересован в подготовке молодых кадров», — подчеркнул Орлов. Ранее в мэрии заявили о снижении числа безработных. По состоянию на 1 августа 2024 года уровень регистрируемой безработицы составляет 0,21% в численности экономически активного населения. Замглавы города Дмитрий Ноженко отмечал, что количество нетрудоустроенных сократилось до 1600 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...