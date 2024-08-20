Уровень безработицы в Екатеринбурге достиг исторического минимума

20 августа 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

Власти признали дефицит рабочих рук Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на каждого безработного приходится 13,5 вакансий, что является историческим рекордом. Об этом заявил мэр Алексей Орлов. «Уровень безработицы в уральской столице достиг исторического минимума. На каждого нетрудоустроенного приходится 13,5 вакансий», — написал глава Екатеринбурга в своем telegram-канале. По его словам, такая статистика кажется положительной только на первый взгляд, так как не стоит забывать про «подводные камни» — дефицит рабочих рук. Для урегулирования вопроса власти планируют с самых юных лет знакомить школьников с востребованными профессиями. «Нашими партнерами здесь выступают вузы, бизнес, государственные организации. Все те, кто заинтересован в подготовке молодых кадров», — подчеркнул Орлов. Ранее в мэрии заявили о снижении числа безработных. По состоянию на 1 августа 2024 года уровень регистрируемой безработицы составляет 0,21% в численности экономически активного населения. Замглавы города Дмитрий Ноженко отмечал, что количество нетрудоустроенных сократилось до 1600 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на каждого безработного приходится 13,5 вакансий, что является историческим рекордом. Об этом заявил мэр Алексей Орлов. «Уровень безработицы в уральской столице достиг исторического минимума. На каждого нетрудоустроенного приходится 13,5 вакансий», — написал глава Екатеринбурга в своем telegram-канале. По его словам, такая статистика кажется положительной только на первый взгляд, так как не стоит забывать про «подводные камни» — дефицит рабочих рук. Для урегулирования вопроса власти планируют с самых юных лет знакомить школьников с востребованными профессиями. «Нашими партнерами здесь выступают вузы, бизнес, государственные организации. Все те, кто заинтересован в подготовке молодых кадров», — подчеркнул Орлов. Ранее в мэрии заявили о снижении числа безработных. По состоянию на 1 августа 2024 года уровень регистрируемой безработицы составляет 0,21% в численности экономически активного населения. Замглавы города Дмитрий Ноженко отмечал, что количество нетрудоустроенных сократилось до 1600 человек.