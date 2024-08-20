На Украине заметили, что Зеленский готовится к бегству

20 августа 2024 в 22:05 Размер текста - 17 +

По словам Олега Соскина, атака на Курскую область должна была отвлечь людей от бегства Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лидер Украины Владимир Зеленский может готовиться к бегству из страны, используя атаку на Курскую область как отвлекающий маневр. Об этом сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. «Я думаю, он готовит бегство, скорее всего, своей семьи, к этому времени. Для отвлечения, чтобы народ отвлечь, запущена, видимо, была эта курская операция», — сказал Соскин, отметив, что по многим показателям режим Зеленского исчерпается к октябрю. Слова бывшего советника Кучмы передает РИА Новости. Соскин также высказал мнение о кризисе в ВСУ и отсутствии финансирования для поддержания немецкой техники на фронте. По его словам, это может привести к краху украинских вооруженных сил, за что экс-советник обвиняет Зеленского. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский высказался о запрете православия на Украине. По его словам, запрет Украинской православной церкви — это закон о духовной независимости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер Украины Владимир Зеленский может готовиться к бегству из страны, используя атаку на Курскую область как отвлекающий маневр. Об этом сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. «Я думаю, он готовит бегство, скорее всего, своей семьи, к этому времени. Для отвлечения, чтобы народ отвлечь, запущена, видимо, была эта курская операция», — сказал Соскин, отметив, что по многим показателям режим Зеленского исчерпается к октябрю. Слова бывшего советника Кучмы передает РИА Новости. Соскин также высказал мнение о кризисе в ВСУ и отсутствии финансирования для поддержания немецкой техники на фронте. По его словам, это может привести к краху украинских вооруженных сил, за что экс-советник обвиняет Зеленского. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский высказался о запрете православия на Украине. По его словам, запрет Украинской православной церкви — это закон о духовной независимости.