На Украине заметили, что Зеленский готовится к бегству

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Истребители F-16 прибыли на Украину. stock, зеленский владимир
По словам Олега Соскина, атака на Курскую область должна была отвлечь людей от бегства Владимира Зеленского Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Лидер Украины Владимир Зеленский может готовиться к бегству из страны, используя атаку на Курскую область как отвлекающий маневр. Об этом сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

«Я думаю, он готовит бегство, скорее всего, своей семьи, к этому времени. Для отвлечения, чтобы народ отвлечь, запущена, видимо, была эта курская операция», — сказал Соскин, отметив, что по многим показателям режим Зеленского исчерпается к октябрю. Слова бывшего советника Кучмы передает РИА Новости.

Соскин также высказал мнение о кризисе в ВСУ и отсутствии финансирования для поддержания немецкой техники на фронте. По его словам, это может привести к краху украинских вооруженных сил, за что экс-советник обвиняет Зеленского.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский высказался о запрете православия на Украине. По его словам, запрет Украинской православной церкви — это закон о духовной независимости.

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Лидер Украины Владимир Зеленский может готовиться к бегству из страны, используя атаку на Курскую область как отвлекающий маневр. Об этом сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. «Я думаю, он готовит бегство, скорее всего, своей семьи, к этому времени. Для отвлечения, чтобы народ отвлечь, запущена, видимо, была эта курская операция», — сказал Соскин, отметив, что по многим показателям режим Зеленского исчерпается к октябрю. Слова бывшего советника Кучмы передает РИА Новости. Соскин также высказал мнение о кризисе в ВСУ и отсутствии финансирования для поддержания немецкой техники на фронте. По его словам, это может привести к краху украинских вооруженных сил, за что экс-советник обвиняет Зеленского. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский высказался о запрете православия на Украине. По его словам, запрет Украинской православной церкви — это закон о духовной независимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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