Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию теракта на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин. По его словам, власти страны добиваются проведения переговоров о выполнении ФРГ международных обязательств, связанных с борьбой с терроризмом.
«Нами поставлен вопрос о выполнении Германией и другими затронутыми странами своих обязательств, вытекающих из антитеррористических конвенций ООН», — заявил Тяпкин. Он подчеркнул, что Россия настаивает на проведении переговоров и выполнении Германией своих обязательств, вытекающих из антитеррористических конвенций ООН. Ответные меры России будут зависеть от реакции западных стран на предъявленные претензии.
Спустя два года после подрыва газопровода Германия решила активно заняться расследованием дела. По словам представителя МИД России Марии Захаровой, таким образом западные страны хотят снять с себя ответственность за диверсию.
Ранее сообщалось, что к подрыву «Северных потоков» в 2022 году причастна Украина. На фоне этой информации глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о необходимости выхода страны из НАТО.
Отмечается, что в Германии заметен рост популярности партий, которые скептически настроенных к политике безоговорочной поддержки Украины. По словам издания UnHerd, Украина рискует потерять поддержку ФРГ из-за сообщений о причастности к подрыву российских газопроводов.
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