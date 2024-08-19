Guardian: в ФРГ продвигают идею, что РФ якобы сама подорвала «Северные потоки»

20 августа 2024 в 00:45 Размер текста - 17 +

Берлин подозревает Россию в подрыве «Северных потоков» для разлада с Киевом, пишет The Guardian Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» В немецких политических кругах обсуждается версия, что Россия якобы могла организовать подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом сообщает британское издание The Guardian, ссылаясь на высокопоставленных немецких чиновников. «Высокопоставленные немецкие чиновники продолжают продвигать теорию, что диверсия была операцией России под „ложным флагом“, проведенной для того, чтобы посеять раздор между Западом и Киевом», — пишет The Guardian. При этом ФРГ выдала ордер на арест украинца по делу о подрывах «Северных потоков». Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию теракта на газопроводах «Северный поток». Германия возобновила активное расследование инцидента с подрывом газопровода, произошедшего два года назад. В МИД РФ заявляли, что действия западных стран по возобновлению расследования направлены на то, чтобы «снять с себя ответственность за диверсию». Там выразили мнение, что Запад пытается переложить вину за произошедшее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В немецких политических кругах обсуждается версия, что Россия якобы могла организовать подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом сообщает британское издание The Guardian, ссылаясь на высокопоставленных немецких чиновников. «Высокопоставленные немецкие чиновники продолжают продвигать теорию, что диверсия была операцией России под „ложным флагом“, проведенной для того, чтобы посеять раздор между Западом и Киевом», — пишет The Guardian. При этом ФРГ выдала ордер на арест украинца по делу о подрывах «Северных потоков». Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию теракта на газопроводах «Северный поток». Германия возобновила активное расследование инцидента с подрывом газопровода, произошедшего два года назад. В МИД РФ заявляли, что действия западных стран по возобновлению расследования направлены на то, чтобы «снять с себя ответственность за диверсию». Там выразили мнение, что Запад пытается переложить вину за произошедшее.