Guardian: в ФРГ продвигают идею, что РФ якобы сама подорвала «Северные потоки»

В немецких политических кругах обсуждается версия, что Россия якобы могла организовать подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом сообщает британское издание The Guardian, ссылаясь на высокопоставленных немецких чиновников.
«Высокопоставленные немецкие чиновники продолжают продвигать теорию, что диверсия была операцией России под „ложным флагом“, проведенной для того, чтобы посеять раздор между Западом и Киевом», — пишет The Guardian. При этом ФРГ выдала ордер на арест украинца по делу о подрывах «Северных потоков».
Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию теракта на газопроводах «Северный поток». Германия возобновила активное расследование инцидента с подрывом газопровода, произошедшего два года назад. В МИД РФ заявляли, что действия западных стран по возобновлению расследования направлены на то, чтобы «снять с себя ответственность за диверсию». Там выразили мнение, что Запад пытается переложить вину за произошедшее.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В немецких политических кругах обсуждается версия, что Россия якобы могла организовать подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом сообщает британское издание The Guardian, ссылаясь на высокопоставленных немецких чиновников. «Высокопоставленные немецкие чиновники продолжают продвигать теорию, что диверсия была операцией России под „ложным флагом“, проведенной для того, чтобы посеять раздор между Западом и Киевом», — пишет The Guardian. При этом ФРГ выдала ордер на арест украинца по делу о подрывах «Северных потоков». Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию теракта на газопроводах «Северный поток». Германия возобновила активное расследование инцидента с подрывом газопровода, произошедшего два года назад. В МИД РФ заявляли, что действия западных стран по возобновлению расследования направлены на то, чтобы «снять с себя ответственность за диверсию». Там выразили мнение, что Запад пытается переложить вину за произошедшее.