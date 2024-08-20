На квартиры и машины челябинского депутата-банкрота снизили цены

Активы депутата Челябинской гордумы Иванова второй раз выставили на торги

21 августа 2024 в 00:23 Размер текста - 17 +

Компании Олега Иванова попали под банкротство в 2021 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова Активы компании-банкрота «Альфастрой» депутата гордумы Челябинска Олега Иванова второй раз выставили на торги, снизив цену. В первый раз продать их не удалось. Сообщение об этом появилось в сервисе СБИС. «Торги по продаже имущества ООО „Альфастрой“ по лотам 1-6, проводимые 15.08.2024 г. на ЭТП „Центр дистанционных торгов“, признаны несостоявшимися. 03.10.2024 повторные торги», — говорится в сообщении. Ранее стало известно о выставлении активов «Альфастроя» на торги. Одну квартиру продавали за 2,9 млн рублей, вторую за 2,8 млн рублей, третью — за 3,93 млн рублей. Все они находятся в микрорайоне Чурилово в Челябинске. Автомобиль Toyota Camry выставляли на торги за 2,8 млн рублей, Volkswagen Polo за 1,27 млн рублей, еще один Volkswagen Polo за 1,6 млн рублей. Теперь на каждый актив снизили цену в среднем на 300 тысяч рублей. Общая стоимость долгов «Альфастроя» уже превышает миллиард рублей. Такие же долги у самого депутата, который также признан банкротом. Сам Иванов находится в СИЗО. Он обвиняется в уходе от налогов и подделке ценных бумаг. Его адвокаты со СМИ не общаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Активы компании-банкрота «Альфастрой» депутата гордумы Челябинска Олега Иванова второй раз выставили на торги, снизив цену. В первый раз продать их не удалось. Сообщение об этом появилось в сервисе СБИС. «Торги по продаже имущества ООО „Альфастрой“ по лотам 1-6, проводимые 15.08.2024 г. на ЭТП „Центр дистанционных торгов“, признаны несостоявшимися. 03.10.2024 повторные торги», — говорится в сообщении. Ранее стало известно о выставлении активов «Альфастроя» на торги. Одну квартиру продавали за 2,9 млн рублей, вторую за 2,8 млн рублей, третью — за 3,93 млн рублей. Все они находятся в микрорайоне Чурилово в Челябинске. Автомобиль Toyota Camry выставляли на торги за 2,8 млн рублей, Volkswagen Polo за 1,27 млн рублей, еще один Volkswagen Polo за 1,6 млн рублей. Теперь на каждый актив снизили цену в среднем на 300 тысяч рублей. Общая стоимость долгов «Альфастроя» уже превышает миллиард рублей. Такие же долги у самого депутата, который также признан банкротом. Сам Иванов находится в СИЗО. Он обвиняется в уходе от налогов и подделке ценных бумаг. Его адвокаты со СМИ не общаются.