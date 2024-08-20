The New York Times: Байден одобрил секретный ядерный план по войне с РФ и КНР

21 августа 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

Документ, напечатанный лишь в бумажном варианте для секретности, одобрен Байденом Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден принял программу под названием «Руководство по ядерному размещению», в которой прописан процесс подготовки страны к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи. Отмечается, что для сверхсекретности документ был напечатан лишь бумажном варианте без электронной копии. «В секретном документе, одобренном в марте, президент приказал вооруженным силам США подготовиться к возможным скоординированным ядерным столкновениям с Россией, Китаем и Северной Кореей», — сообщает газета The New York Times. Отмечается, что документ является стратегическим секретным планом для подготовки США к ядерному конфликту с Китаем, Россией и Северной Кореей и имеет оригинал лишь в бумажной версии. Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп предупредил о перспективах развития ядерного оружия в Китае. По его словам, вскоре азиатская страна сможет обогнать Америку по размеру арсенала такого вооружения, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден принял программу под названием «Руководство по ядерному размещению», в которой прописан процесс подготовки страны к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи. Отмечается, что для сверхсекретности документ был напечатан лишь бумажном варианте без электронной копии. «В секретном документе, одобренном в марте, президент приказал вооруженным силам США подготовиться к возможным скоординированным ядерным столкновениям с Россией, Китаем и Северной Кореей», — сообщает газета The New York Times. Отмечается, что документ является стратегическим секретным планом для подготовки США к ядерному конфликту с Китаем, Россией и Северной Кореей и имеет оригинал лишь в бумажной версии. Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп предупредил о перспективах развития ядерного оружия в Китае. По его словам, вскоре азиатская страна сможет обогнать Америку по размеру арсенала такого вооружения, передает RT.