20 августа 2024

В России придумали новый способ борьбы с мигрантами

В России ужесточат борьбу с фиктивными браками мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Бубнов на объектах. Екатеринбург , мигранты, скамейка, лавочка, парень с девушкой
В России готовят новые поправки в закон, касающиеся мигрантов Фото:

Профильная правительственная комиссия одобрила поправки к законопроекту, который касается борьбы с фиктивными браками при получении иностранцами разрешения на временное проживание (РВП) в России. Ожидается, что закон вступит в силу через 90 дней после дня его официального опубликования.

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«Поправки предусматривают выдачу РВП без учета квоты иностранцам, состоящим в браке с гражданином РФ не менее двух лет. Также вводится основание для аннулирования РВП в случае расторжения такого брака. Помимо этого, предлагается аннулировать РВП при лишении или ограничении родительских прав, отмене усыновления или изменении записи акта о рождении ребенка», — сообщили «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Также, согласно поправкам, иностранные граждане смогут получить вид на жительство без РВП, если у них есть родители или дети, являющиеся гражданами РФ и постоянно проживающие в стране. Для получения вида на жительство также будет учитываться подтвержденное судом совместное проживание и участие в воспитании ребенка на территории РФ в течение двух лет.

Как сообщало URA.RU ранее, в российских школах предлагается установить лимит на количество детей мигрантов в классах, чтобы избежать этнических конфликтов. Такое предложение внесла депутат Госдумы РФ Яна Лантратова.

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Профильная правительственная комиссия одобрила поправки к законопроекту, который касается борьбы с фиктивными браками при получении иностранцами разрешения на временное проживание (РВП) в России. Ожидается, что закон вступит в силу через 90 дней после дня его официального опубликования. «Поправки предусматривают выдачу РВП без учета квоты иностранцам, состоящим в браке с гражданином РФ не менее двух лет. Также вводится основание для аннулирования РВП в случае расторжения такого брака. Помимо этого, предлагается аннулировать РВП при лишении или ограничении родительских прав, отмене усыновления или изменении записи акта о рождении ребенка», — сообщили «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. Также, согласно поправкам, иностранные граждане смогут получить вид на жительство без РВП, если у них есть родители или дети, являющиеся гражданами РФ и постоянно проживающие в стране. Для получения вида на жительство также будет учитываться подтвержденное судом совместное проживание и участие в воспитании ребенка на территории РФ в течение двух лет. Как сообщало URA.RU ранее, в российских школах предлагается установить лимит на количество детей мигрантов в классах, чтобы избежать этнических конфликтов. Такое предложение внесла депутат Госдумы РФ Яна Лантратова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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