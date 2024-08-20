В России придумали новый способ борьбы с мигрантами

В России ужесточат борьбу с фиктивными браками мигрантов

21 августа 2024 в 04:50 Размер текста - 17 +

В России готовят новые поправки в закон, касающиеся мигрантов Фото: Илья Московец © URA.RU Профильная правительственная комиссия одобрила поправки к законопроекту, который касается борьбы с фиктивными браками при получении иностранцами разрешения на временное проживание (РВП) в России. Ожидается, что закон вступит в силу через 90 дней после дня его официального опубликования. Новость по теме В Госдуму внесут законопроект о запрете мигрантам привозить семьи в РФ «Поправки предусматривают выдачу РВП без учета квоты иностранцам, состоящим в браке с гражданином РФ не менее двух лет. Также вводится основание для аннулирования РВП в случае расторжения такого брака. Помимо этого, предлагается аннулировать РВП при лишении или ограничении родительских прав, отмене усыновления или изменении записи акта о рождении ребенка», — сообщили « Ведомости » со ссылкой на собственные источники. Также, согласно поправкам, иностранные граждане смогут получить вид на жительство без РВП, если у них есть родители или дети, являющиеся гражданами РФ и постоянно проживающие в стране. Для получения вида на жительство также будет учитываться подтвержденное судом совместное проживание и участие в воспитании ребенка на территории РФ в течение двух лет. Как сообщало URA.RU ранее, в российских школах предлагается установить лимит на количество детей мигрантов в классах, чтобы избежать этнических конфликтов. Такое предложение внесла депутат Госдумы РФ Яна Лантратова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Профильная правительственная комиссия одобрила поправки к законопроекту, который касается борьбы с фиктивными браками при получении иностранцами разрешения на временное проживание (РВП) в России. Ожидается, что закон вступит в силу через 90 дней после дня его официального опубликования. «Поправки предусматривают выдачу РВП без учета квоты иностранцам, состоящим в браке с гражданином РФ не менее двух лет. Также вводится основание для аннулирования РВП в случае расторжения такого брака. Помимо этого, предлагается аннулировать РВП при лишении или ограничении родительских прав, отмене усыновления или изменении записи акта о рождении ребенка», — сообщили «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. Также, согласно поправкам, иностранные граждане смогут получить вид на жительство без РВП, если у них есть родители или дети, являющиеся гражданами РФ и постоянно проживающие в стране. Для получения вида на жительство также будет учитываться подтвержденное судом совместное проживание и участие в воспитании ребенка на территории РФ в течение двух лет. Как сообщало URA.RU ранее, в российских школах предлагается установить лимит на количество детей мигрантов в классах, чтобы избежать этнических конфликтов. Такое предложение внесла депутат Госдумы РФ Яна Лантратова.