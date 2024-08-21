Американская частная военная компания Forward Observations Group, которая могла участвовать во вторжении ВСУ в Курскую область, присутствует на Украине уже два года. Об этом свидетельствуют публикации в социальных сетях.
«В аккаунте в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), которым может пользоваться основатель ЧВК Деррик Бэйлс, есть снимки, демонстрирующие, что компания действует на Украине около двух лет», — рассказал корреспондент РИА Новости. Среди опубликованных материалов — фотографии и видеозаписи, демонстрирующие различные операции и места дислокации на Украине, включая Киев и Часов Яр. Некоторые изображения содержат символику украинского флага и могут указывать на причастность к боевым действиям.
Информация о действиях американской ЧВК Forward Observation Group (FOG) в Курской области была опубликована в социальной сети Instagram. Сообщалось, что на фотографии изображены боевики из США, участвующие в нападении на регион в составе группы вторжения ВСУ.
В подписи к публикации написали, что военные находятся в Курске. В центре фото находится основатель ЧВК Деррик Бейлс, передает MK.RU. В МИД России заявили, что доказательства участия американских боевиков из ЧВК во вторжении ВСУ в Курскую область свидетельствуют о прямой вовлеченности США в конфликт, сообщал RT.
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