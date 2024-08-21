Захарова: отправка БПЛА Украине подтвердила вовлеченность Латвии в конфликт

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Мария Захарова. Сочи, захарова мария
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Рига намеренно провоцирует расширение театра СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Латвия намеренно провоцирует эскалацию российско-украинского конфликта и расширение театра военных действий, поставляя Киеву беспилотники. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Рига намеренно подливает масла в огонь и провоцирует расширение географии военных действий, не скрывая своего злорадства от того, что латвийское оружие используется режимом [президента Украины] Владимира Зеленского для убийств мирных жителей и обстрелов российских городов», — сказала Мария Захарова в беседе с РИА Новости. Так она прокомментировала заявление латвийского минобороны Андриса Спрудса об отправке на Украину беспилотников.

В конце июля Спрудс объявил о том, что Латвия отправила в Киев более 500 дронов. Помимо этого, в стране заявили, что все имеющиеся у нее ПЗРК Stinger также были переданы на Украину. Об этом сообщает MK.RU.

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Латвия намеренно провоцирует эскалацию российско-украинского конфликта и расширение театра военных действий, поставляя Киеву беспилотники. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Рига намеренно подливает масла в огонь и провоцирует расширение географии военных действий, не скрывая своего злорадства от того, что латвийское оружие используется режимом [президента Украины] Владимира Зеленского для убийств мирных жителей и обстрелов российских городов», — сказала Мария Захарова в беседе с РИА Новости. Так она прокомментировала заявление латвийского минобороны Андриса Спрудса об отправке на Украину беспилотников. В конце июля Спрудс объявил о том, что Латвия отправила в Киев более 500 дронов. Помимо этого, в стране заявили, что все имеющиеся у нее ПЗРК Stinger также были переданы на Украину. Об этом сообщает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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