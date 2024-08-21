Захарова: отправка БПЛА Украине подтвердила вовлеченность Латвии в конфликт

21 августа 2024 в 08:25 Размер текста - 17 +

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Рига намеренно провоцирует расширение театра СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Латвия намеренно провоцирует эскалацию российско-украинского конфликта и расширение театра военных действий, поставляя Киеву беспилотники. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Рига намеренно подливает масла в огонь и провоцирует расширение географии военных действий, не скрывая своего злорадства от того, что латвийское оружие используется режимом [президента Украины] Владимира Зеленского для убийств мирных жителей и обстрелов российских городов», — сказала Мария Захарова в беседе с РИА Новости. Так она прокомментировала заявление латвийского минобороны Андриса Спрудса об отправке на Украину беспилотников. В конце июля Спрудс объявил о том, что Латвия отправила в Киев более 500 дронов. Помимо этого, в стране заявили, что все имеющиеся у нее ПЗРК Stinger также были переданы на Украину. Об этом сообщает MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Латвия намеренно провоцирует эскалацию российско-украинского конфликта и расширение театра военных действий, поставляя Киеву беспилотники. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Рига намеренно подливает масла в огонь и провоцирует расширение географии военных действий, не скрывая своего злорадства от того, что латвийское оружие используется режимом [президента Украины] Владимира Зеленского для убийств мирных жителей и обстрелов российских городов», — сказала Мария Захарова в беседе с РИА Новости. Так она прокомментировала заявление латвийского минобороны Андриса Спрудса об отправке на Украину беспилотников. В конце июля Спрудс объявил о том, что Латвия отправила в Киев более 500 дронов. Помимо этого, в стране заявили, что все имеющиеся у нее ПЗРК Stinger также были переданы на Украину. Об этом сообщает MK.RU.