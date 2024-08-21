Американская ЧВК, замеченная под Курском, не признала участие в операциях ВСУ

21 августа 2024 в 08:51 Размер текста - 17 +

Американская ЧВК не стала отвечать на вопрос российских СМИ об участии в атаке ВСУ на Курскую область Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Частная военная компания (ЧВК) США Forward Observation Group, чьи бойцы были замечены в Курской области вместе с ВСУ, отказалась комментировать участие в военных действиях Украины.Об этом заявили российские СМИ со ссылкой на ответ самой компании. «При всем уважении к руководству Службы безопасности Украины все вопросы должны быть адресованы им. У нас нет комментариев», — ответили в ЧВК Forward Observation Group на вопрос РИА Новости об их причастности во вторжении ВСУ в Курскую область. Ранее стало известно, что бойцы американской ЧВК, с начала СВО принимавшие участие в боях на Украине на стороне ВСУ, участвовали также и в нападении на Курскую область. Там они были задействованы для подготовки украинской провокации химическим оружием. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Частная военная компания (ЧВК) США Forward Observation Group, чьи бойцы были замечены в Курской области вместе с ВСУ, отказалась комментировать участие в военных действиях Украины.Об этом заявили российские СМИ со ссылкой на ответ самой компании. «При всем уважении к руководству Службы безопасности Украины все вопросы должны быть адресованы им. У нас нет комментариев», — ответили в ЧВК Forward Observation Group на вопрос РИА Новости об их причастности во вторжении ВСУ в Курскую область. Ранее стало известно, что бойцы американской ЧВК, с начала СВО принимавшие участие в боях на Украине на стороне ВСУ, участвовали также и в нападении на Курскую область. Там они были задействованы для подготовки украинской провокации химическим оружием.