Американская ЧВК, замеченная под Курском, не признала участие в операциях ВСУ

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Американская ЧВК не стала отвечать на вопрос российских СМИ об участии в атаке ВСУ на Курскую область Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Частная военная компания (ЧВК) США Forward Observation Group, чьи бойцы были замечены в Курской области вместе с ВСУ, отказалась комментировать участие в военных действиях Украины.Об этом заявили российские СМИ со ссылкой на ответ самой компании.

«При всем уважении к руководству Службы безопасности Украины все вопросы должны быть адресованы им. У нас нет комментариев», — ответили в ЧВК Forward Observation Group на вопрос РИА Новости об их причастности во вторжении ВСУ в Курскую область.

Ранее стало известно, что бойцы американской ЧВК, с начала СВО принимавшие участие в боях на Украине на стороне ВСУ, участвовали также и в нападении на Курскую область. Там они были задействованы для подготовки украинской провокации химическим оружием.

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Частная военная компания (ЧВК) США Forward Observation Group, чьи бойцы были замечены в Курской области вместе с ВСУ, отказалась комментировать участие в военных действиях Украины.Об этом заявили российские СМИ со ссылкой на ответ самой компании. «При всем уважении к руководству Службы безопасности Украины все вопросы должны быть адресованы им. У нас нет комментариев», — ответили в ЧВК Forward Observation Group на вопрос РИА Новости об их причастности во вторжении ВСУ в Курскую область. Ранее стало известно, что бойцы американской ЧВК, с начала СВО принимавшие участие в боях на Украине на стороне ВСУ, участвовали также и в нападении на Курскую область. Там они были задействованы для подготовки украинской провокации химическим оружием.
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