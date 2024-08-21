ЧВК из США, оказавшаяся под Курском, готовила химпровокацию на Украине

21 августа 2024 в 08:36 Размер текста - 17 +

Американская ЧВК хотела устроить провокацию с химоружием на Украине, чтобы создать основания для якобы виновности РФ в этом Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ЧВК Forward Observation Group из США, боевики которой последние два года совместно ВСУ ведут боевые действия и участвуют в нападении на Курскую область, была задействована в подготовке провокации на Украине с помощью химического оружия. Об этом сообщили журналисты. «Один из вариантов провокации предполагал подрыв емкостей с промышленными химикатами на одном из украинских химических предприятий», — передает РИА Новости. В частности, речь идет о возможном минировании цистерн с аммиаком на объектах ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот» и ПАО «Одесский припортовый завод». Целью данных акций якобы было создание оснований для обвинений в адрес России в применении химического оружия против мирных жителей. Однако на странице основателя ЧВК Деррика Бэйлса в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) прямых доказательств подготовки провокации нет. При этом обнаружен комментарий под постом с фотографией бойцов, идущих по заснеженной улице одного из населенных пунктов Украины. Он гласит: «Момент, когда мы привезли химическое оружие на передовую». Также была опубликована еще одна фотография, в подписи к которой значилось, что ЧВК находится в Курской области. Тем самым ее участие в нападении на регион было подтверждено, передает MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ЧВК Forward Observation Group из США, боевики которой последние два года совместно ВСУ ведут боевые действия и участвуют в нападении на Курскую область, была задействована в подготовке провокации на Украине с помощью химического оружия. Об этом сообщили журналисты. «Один из вариантов провокации предполагал подрыв емкостей с промышленными химикатами на одном из украинских химических предприятий», — передает РИА Новости. В частности, речь идет о возможном минировании цистерн с аммиаком на объектах ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот» и ПАО «Одесский припортовый завод». Целью данных акций якобы было создание оснований для обвинений в адрес России в применении химического оружия против мирных жителей. Однако на странице основателя ЧВК Деррика Бэйлса в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) прямых доказательств подготовки провокации нет. При этом обнаружен комментарий под постом с фотографией бойцов, идущих по заснеженной улице одного из населенных пунктов Украины. Он гласит: «Момент, когда мы привезли химическое оружие на передовую». Также была опубликована еще одна фотография, в подписи к которой значилось, что ЧВК находится в Курской области. Тем самым ее участие в нападении на регион было подтверждено, передает MK.RU.