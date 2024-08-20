Жители Пролетарска оставляют дома и уезжают из-за взрывов на нефтебазе

В Пролетарске Ростовской области жители вынуждены бросать свои дома и уезжать на дачи из-за взрывов на местной нефтяной базе. Жители обеспокоены также и тем, что после их уезда на участках погибнут домашние животные и скот от выбросов продуктов горения нефти.
«Ранее были опасения, что пожар может произойти, потому что беспилотник уже сбивали над базой. В этот раз он попал. Семья живет близко, взрывы слышны очень хорошо… Те родственники, что живут на самом маленьком расстоянии, уехали на дачи, оставили хозяйство, но опасаются, что под воздействием гари и огромных выбросов продуктов горения нефти погибнет вся их живность», — рассказала «
Ее бабушка остается в доме, расположенном примерно в трех километрах от горящей базы, но, невзирая на опасность и запах дыма, остается в своем жилище. Елена старается улучшить качество жизни родственницы, чтобы избежать частых выходов на улицу, где невозможно дышать из-за гари.
Ранее силы ПВО отразили атаку дронов по Ростовской области. После падения обломков БПЛА на территории промышленных складов началось возгорание дизельного топлива, сообщила администрация региона.
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