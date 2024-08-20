Жители Пролетарска оставляют дома и уезжают из-за взрывов на нефтебазе

21 августа 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Жители вынуждены уехать из города, пока власти разбираются со взрывами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пролетарске Ростовской области жители вынуждены бросать свои дома и уезжать на дачи из-за взрывов на местной нефтяной базе. Жители обеспокоены также и тем, что после их уезда на участках погибнут домашние животные и скот от выбросов продуктов горения нефти. «Ранее были опасения, что пожар может произойти, потому что беспилотник уже сбивали над базой. В этот раз он попал. Семья живет близко, взрывы слышны очень хорошо… Те родственники, что живут на самом маленьком расстоянии, уехали на дачи, оставили хозяйство, но опасаются, что под воздействием гари и огромных выбросов продуктов горения нефти погибнет вся их живность», — рассказала « Газете.Ru » местная жительница Елена. Ее бабушка остается в доме, расположенном примерно в трех километрах от горящей базы, но, невзирая на опасность и запах дыма, остается в своем жилище. Елена старается улучшить качество жизни родственницы, чтобы избежать частых выходов на улицу, где невозможно дышать из-за гари. Ранее силы ПВО отразили атаку дронов по Ростовской области. После падения обломков БПЛА на территории промышленных складов началось возгорание дизельного топлива, сообщила администрация региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пролетарске Ростовской области жители вынуждены бросать свои дома и уезжать на дачи из-за взрывов на местной нефтяной базе. Жители обеспокоены также и тем, что после их уезда на участках погибнут домашние животные и скот от выбросов продуктов горения нефти. «Ранее были опасения, что пожар может произойти, потому что беспилотник уже сбивали над базой. В этот раз он попал. Семья живет близко, взрывы слышны очень хорошо… Те родственники, что живут на самом маленьком расстоянии, уехали на дачи, оставили хозяйство, но опасаются, что под воздействием гари и огромных выбросов продуктов горения нефти погибнет вся их живность», — рассказала «Газете.Ru» местная жительница Елена. Ее бабушка остается в доме, расположенном примерно в трех километрах от горящей базы, но, невзирая на опасность и запах дыма, остается в своем жилище. Елена старается улучшить качество жизни родственницы, чтобы избежать частых выходов на улицу, где невозможно дышать из-за гари. Ранее силы ПВО отразили атаку дронов по Ростовской области. После падения обломков БПЛА на территории промышленных складов началось возгорание дизельного топлива, сообщила администрация региона.