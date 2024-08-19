На территории Пролетарска Ростовской области введен режим ЧС

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Пожар на НПО Автоматики. Екатеринбург, мчс, пожар, тушение пожара, чс, возгорание
Режим ЧС ввели на территории Пролетарска, где после падения обломков БПЛА загорелось дизельное топливо Фото:

Режим ЧС ввели на территории Пролетарска Ростовской области, где после падения обломков БПЛА загорелось дизельное топливо на промышленных складах. Об этом говорится на официальном сайте администрации района.

«На территории Пролетарского городского поселения Пролетарского района с 00:00 часов 19 августа введен режим ЧС», — говорится на сайте. Пожар на промышленном складе продолжают тушить. На месте постоянно находятся все службы экстренного реагирования. Отмечается, что угрозы перекидывания огня на ближайшие строения отсутствует.

18 августа на территории Пролетарского района Ростовской области произошло возгорание дизельного топлива на промышленных складах после атаки БПЛА силами ПВО. Известно о 18 пострадавших.

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Режим ЧС ввели на территории Пролетарска Ростовской области, где после падения обломков БПЛА загорелось дизельное топливо на промышленных складах. Об этом говорится на официальном сайте администрации района. «На территории Пролетарского городского поселения Пролетарского района с 00:00 часов 19 августа введен режим ЧС», — говорится на сайте. Пожар на промышленном складе продолжают тушить. На месте постоянно находятся все службы экстренного реагирования. Отмечается, что угрозы перекидывания огня на ближайшие строения отсутствует. 18 августа на территории Пролетарского района Ростовской области произошло возгорание дизельного топлива на промышленных складах после атаки БПЛА силами ПВО. Известно о 18 пострадавших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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