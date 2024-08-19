Происшествия Пожары На территории Пролетарска Ростовской области введен режим ЧС 19 августа 2024 в 13:27 Размер текста - 17 + Режим ЧС ввели на территории Пролетарска, где после падения обломков БПЛА загорелось дизельное топливо Фото: Илья Московец © URA.RU Режим ЧС ввели на территории Пролетарска Ростовской области, где после падения обломков БПЛА загорелось дизельное топливо на промышленных складах. Об этом говорится на официальном сайте администрации района. «На территории Пролетарского городского поселения Пролетарского района с 00:00 часов 19 августа введен режим ЧС», — говорится на сайте. Пожар на промышленном складе продолжают тушить. На месте постоянно находятся все службы экстренного реагирования. Отмечается, что угрозы перекидывания огня на ближайшие строения отсутствует. 18 августа на территории Пролетарского района Ростовской области произошло возгорание дизельного топлива на промышленных складах после атаки БПЛА силами ПВО. Известно о 18 пострадавших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Режим ЧС ввели на территории Пролетарска Ростовской области, где после падения обломков БПЛА загорелось дизельное топливо на промышленных складах. Об этом говорится на официальном сайте администрации района. «На территории Пролетарского городского поселения Пролетарского района с 00:00 часов 19 августа введен режим ЧС», — говорится на сайте. Пожар на промышленном складе продолжают тушить. На месте постоянно находятся все службы экстренного реагирования. Отмечается, что угрозы перекидывания огня на ближайшие строения отсутствует. 18 августа на территории Пролетарского района Ростовской области произошло возгорание дизельного топлива на промышленных складах после атаки БПЛА силами ПВО. Известно о 18 пострадавших. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям