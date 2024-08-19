Число пострадавших на пожаре в Пролетарске выросло

Голубев: число пострадавших при пожаре в Пролетарске возросло до 41
© Служба новостей «URA.RU»
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Для 18 пострадавших пожарных потребовалась госпитализация, заявил Василий Голубев
Для 18 пострадавших пожарных потребовалась госпитализация, заявил Василий Голубев Фото:

Число пострадавших пожарных при тушении пожара на промышленном складе в Пролетарске (Ростовская область) достигло 41 человека. Об этом рассказал глава региона Василий Голубев.

«На данный момент в центральную райбольницу Пролетарского района обратился 41 пожарный», — написал Голубев в своем telegram-канале. Он добавил, что госпитализировано 18 человек, пятеро из них в реанимации.

Пострадавших перевезут в медучреждения Ростова. Специалисты из областных медучреждений уже на месте, губернатор поручил контролировать оказание медпомощи.

В Пролетарском районе Ростовской области 18 августа возник пожар на промышленных складах из-за атаки БПЛА. Тушение приостанавливалось из-за повторной атаки. В районе был введен режим ЧС.

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Число пострадавших пожарных при тушении пожара на промышленном складе в Пролетарске (Ростовская область) достигло 41 человека. Об этом рассказал глава региона Василий Голубев. «На данный момент в центральную райбольницу Пролетарского района обратился 41 пожарный», — написал Голубев в своем telegram-канале. Он добавил, что госпитализировано 18 человек, пятеро из них в реанимации. Пострадавших перевезут в медучреждения Ростова. Специалисты из областных медучреждений уже на месте, губернатор поручил контролировать оказание медпомощи. В Пролетарском районе Ростовской области 18 августа возник пожар на промышленных складах из-за атаки БПЛА. Тушение приостанавливалось из-за повторной атаки. В районе был введен режим ЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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