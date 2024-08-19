Число пострадавших на пожаре в Пролетарске выросло

Число пострадавших пожарных при тушении пожара на промышленном складе в Пролетарске (Ростовская область) достигло 41 человека. Об этом рассказал глава региона Василий Голубев.
«На данный момент в центральную райбольницу Пролетарского района обратился 41 пожарный», — написал Голубев в своем telegram-канале. Он добавил, что госпитализировано 18 человек, пятеро из них в реанимации.
Пострадавших перевезут в медучреждения Ростова. Специалисты из областных медучреждений уже на месте, губернатор поручил контролировать оказание медпомощи.
В Пролетарском районе Ростовской области 18 августа возник пожар на промышленных складах из-за атаки БПЛА. Тушение приостанавливалось из-за повторной атаки. В районе был введен режим ЧС.
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