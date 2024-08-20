В челябинском селе после скандала сохранят все секции спортшколы

21 августа 2024 в 10:36 Размер текста - 17 +

Все секции продолжат работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Чесма Челябинской области после скандала сохранят работу всех секций спортшколы, у которой потребовали освободить помещения Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) перед началом учебного года. Об этом URA.RU сообщили в администрации Чесменского района. «Письмо №54 от 20 августа администрацией муниципального бюджетного учреждения ФОК „Спарта“ отозвано. Образовательная деятельность МБОУ ДО ДЮСШ в 2024-2025 учебном году будет осуществляться в прежнем режиме», — сообщили URA.RU в администрации района. В администрации района пояснили, что договор между ФОК и спортшколой заключается на безвозмездной основе по согласованию с Управлением экономики, недвижимости и предпринимательства и Управлением образования местной администрации. Документ от 1 сентября 2023 года и допсоглашение №1 от 18 октября 2023 года к договору утратили силу 1 июля 2024 года. Сейчас ведется работа по перезаключению договора на 2023-24 учебный год. О скандале с выселением секций спортшколы в Чесме стало известно 20 августа, когда директор спортшколы Максим Петруков получил уведомление об освобождении помещений. Он попросил сохранить все секции для ребят, которые получают за свои успехи награжы международного уровня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Чесма Челябинской области после скандала сохранят работу всех секций спортшколы, у которой потребовали освободить помещения Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) перед началом учебного года. Об этом URA.RU сообщили в администрации Чесменского района. «Письмо №54 от 20 августа администрацией муниципального бюджетного учреждения ФОК „Спарта“ отозвано. Образовательная деятельность МБОУ ДО ДЮСШ в 2024-2025 учебном году будет осуществляться в прежнем режиме», — сообщили URA.RU в администрации района. В администрации района пояснили, что договор между ФОК и спортшколой заключается на безвозмездной основе по согласованию с Управлением экономики, недвижимости и предпринимательства и Управлением образования местной администрации. Документ от 1 сентября 2023 года и допсоглашение №1 от 18 октября 2023 года к договору утратили силу 1 июля 2024 года. Сейчас ведется работа по перезаключению договора на 2023-24 учебный год. О скандале с выселением секций спортшколы в Чесме стало известно 20 августа, когда директор спортшколы Максим Петруков получил уведомление об освобождении помещений. Он попросил сохранить все секции для ребят, которые получают за свои успехи награжы международного уровня.