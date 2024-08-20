В Чесме выгоняют спортшколу перед началом учебного года

20 августа 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Спортшколу уведомили о том, что она должна освободить помещения к 1 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Чесме Челябинской области у спортшколы потребовали освободить помещения физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Спарта», где занимаются десятки ребят различного возраста. Об этом URA.RU сообщил директор спортшколы Максим Петруков. «Сегодня, 20 августа, мне пришло уведомление о том, что мы должны освободить помещения (копия есть в распоряжении редакции). В формулировке „освободить помещение второго этажа до 1 сентября“ не указано, откуда мы должны выехать. Это зал борьбы, зал гиревого спорта, мой кабинет — все это второй этаж», — рассказал URA.RU Петруков. Уведомление подписано директором ФОК Евгением Сорокиным. Петруков рассказал URA.RU, что у спортшколы нет своего здания, им предоставляют в безвозмездную аренду территорию ФОКа. В 2019 году он попросил директора спорткомплекса предоставить ему одно свободное помещение под шахматный клуб, на что получил отказ с формулировкой «дети будут бегать, шуметь». Открыть шахматный клуб в этом кабинете помог челябинский депутат Госдумы Олег Голиков, который лично приехал для этого в Чесму. Результатом стали победы на соревнованиях международного уровня. «Здесь занимаются десятки ребят. Мы рады, что дети не слоняются по улице, а достигают результатов в различных видах спорта. Помогите нам заниматься дальше», — сказал Петруков. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе администрации Чесменского района. К моменту публикации ответ на него не поступал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чесме Челябинской области у спортшколы потребовали освободить помещения физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Спарта», где занимаются десятки ребят различного возраста. Об этом URA.RU сообщил директор спортшколы Максим Петруков. «Сегодня, 20 августа, мне пришло уведомление о том, что мы должны освободить помещения (копия есть в распоряжении редакции). В формулировке „освободить помещение второго этажа до 1 сентября“ не указано, откуда мы должны выехать. Это зал борьбы, зал гиревого спорта, мой кабинет — все это второй этаж», — рассказал URA.RU Петруков. Уведомление подписано директором ФОК Евгением Сорокиным. Петруков рассказал URA.RU, что у спортшколы нет своего здания, им предоставляют в безвозмездную аренду территорию ФОКа. В 2019 году он попросил директора спорткомплекса предоставить ему одно свободное помещение под шахматный клуб, на что получил отказ с формулировкой «дети будут бегать, шуметь». Открыть шахматный клуб в этом кабинете помог челябинский депутат Госдумы Олег Голиков, который лично приехал для этого в Чесму. Результатом стали победы на соревнованиях международного уровня. «Здесь занимаются десятки ребят. Мы рады, что дети не слоняются по улице, а достигают результатов в различных видах спорта. Помогите нам заниматься дальше», — сказал Петруков. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе администрации Чесменского района. К моменту публикации ответ на него не поступал.