На улицах Екатеринбурга заметили дорогущий Rolls-Royce с «блатными номерами». Фото

На улицах Екатеринбурга заметили Rolls-Royce стоимостью 22 миллиона рублей

21 августа 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

Стоимость автомобиля достигает 22 миллионов рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге на улице Малышева запечатлели Rolls-Royce Wraith. Элитный автомобиль мчался по городу, фотографией с URA.RU поделился читатель. Автомобиль с серией номера ААА, как стало известно URA.RU, принадлежит некому Ярмиеву Вадиму. Модель выпуска 2014—2016 года стоит от 15 до 22 миллионов рублей. Максимальная скорость составляет 250 километров в час. До 100 километров в час авто разгоняется за 4,5 секунд. Ранее в Екатеринбурге заметили Rolls-Royce Spectre. Автомобиль является первым спорткаром от Rolls-Royce. Его стоимость варьируется от 70 до 116 миллионов рублей. Корреспондент URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Малышева запечатлели Rolls-Royce Wraith. Элитный автомобиль мчался по городу, фотографией с URA.RU поделился читатель. Автомобиль с серией номера ААА, как стало известно URA.RU, принадлежит некому Ярмиеву Вадиму. Модель выпуска 2014—2016 года стоит от 15 до 22 миллионов рублей. Максимальная скорость составляет 250 километров в час. До 100 километров в час авто разгоняется за 4,5 секунд. Ранее в Екатеринбурге заметили Rolls-Royce Spectre. Автомобиль является первым спорткаром от Rolls-Royce. Его стоимость варьируется от 70 до 116 миллионов рублей.