20 августа 2024

На улицах Екатеринбурга заметили дорогущий Rolls-Royce с «блатными номерами». Фото

На улицах Екатеринбурга заметили Rolls-Royce стоимостью 22 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, ролс ройс, rolls-royce, автомобиль, роскошь, люкс, логотип
Стоимость автомобиля достигает 22 миллионов рублей Фото:

В Екатеринбурге на улице Малышева запечатлели Rolls-Royce Wraith. Элитный автомобиль мчался по городу, фотографией с URA.RU поделился читатель.

Автомобиль с серией номера ААА, как стало известно URA.RU, принадлежит некому Ярмиеву Вадиму. Модель выпуска 2014—2016 года стоит от 15 до 22 миллионов рублей. Максимальная скорость составляет 250 километров в час. До 100 километров в час авто разгоняется за 4,5 секунд.

Ранее в Екатеринбурге заметили Rolls-Royce Spectre. Автомобиль является первым спорткаром от Rolls-Royce. Его стоимость варьируется от 70 до 116 миллионов рублей.

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В Екатеринбурге на улице Малышева запечатлели Rolls-Royce Wraith. Элитный автомобиль мчался по городу, фотографией с URA.RU поделился читатель. Автомобиль с серией номера ААА, как стало известно URA.RU, принадлежит некому Ярмиеву Вадиму. Модель выпуска 2014—2016 года стоит от 15 до 22 миллионов рублей. Максимальная скорость составляет 250 километров в час. До 100 километров в час авто разгоняется за 4,5 секунд. Ранее в Екатеринбурге заметили Rolls-Royce Spectre. Автомобиль является первым спорткаром от Rolls-Royce. Его стоимость варьируется от 70 до 116 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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