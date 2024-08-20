В Екатеринбурге на улице Малышева запечатлели Rolls-Royce Wraith. Элитный автомобиль мчался по городу, фотографией с URA.RU поделился читатель.
Автомобиль с серией номера ААА, как стало известно URA.RU, принадлежит некому Ярмиеву Вадиму. Модель выпуска 2014—2016 года стоит от 15 до 22 миллионов рублей. Максимальная скорость составляет 250 километров в час. До 100 километров в час авто разгоняется за 4,5 секунд.
Ранее в Екатеринбурге заметили Rolls-Royce Spectre. Автомобиль является первым спорткаром от Rolls-Royce. Его стоимость варьируется от 70 до 116 миллионов рублей.
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