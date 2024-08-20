20 августа 2024

Курганские молоко и соки отправят в Китай

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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, продуктовый магазин, молоко, молочная продукция
Молоко и соки из Кургана представят на выставке в Китае Фото:

Курганские предприятия представят молоко, муку, соки и кондитерские изделия на Международной выставке продуктов питания в Китае. Об этом сообщается на сайте инвестиционного агентства Курганской области.

«Курганскую область на выставке в Китае представят предприятия: „Фруктолайн Экспорт“, „Шадринский комбинат хлебопродуктов“, „Молоко Зауралья“, „Курганское“, „Арт и КО Плюс“. Выставка SIAL пройдет 2—4 сентября в городе — Шэньчжэнь», — сообщается на сайте агентства.

Предприятия «Шадринский комбинат хлебопродуктов» и «Фруктолайн Экспорт» уже занимаются поставками своей продукции в Китай. Эти и другие компании регулярно посещают выставки за рубежом в поисках новых партнеров.

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Курганские предприятия представят молоко, муку, соки и кондитерские изделия на Международной выставке продуктов питания в Китае. Об этом сообщается на сайте инвестиционного агентства Курганской области. «Курганскую область на выставке в Китае представят предприятия: „Фруктолайн Экспорт“, „Шадринский комбинат хлебопродуктов“, „Молоко Зауралья“, „Курганское“, „Арт и КО Плюс“. Выставка SIAL пройдет 2—4 сентября в городе — Шэньчжэнь», — сообщается на сайте агентства. Предприятия «Шадринский комбинат хлебопродуктов» и «Фруктолайн Экспорт» уже занимаются поставками своей продукции в Китай. Эти и другие компании регулярно посещают выставки за рубежом в поисках новых партнеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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