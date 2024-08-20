Курганские молоко и соки отправят в Китай

Курганские предприятия представят молоко, муку, соки и кондитерские изделия на Международной выставке продуктов питания в Китае. Об этом сообщается на сайте инвестиционного агентства Курганской области.
«Курганскую область на выставке в Китае представят предприятия: „Фруктолайн Экспорт“, „Шадринский комбинат хлебопродуктов“, „Молоко Зауралья“, „Курганское“, „Арт и КО Плюс“. Выставка SIAL пройдет 2—4 сентября в городе — Шэньчжэнь», — сообщается на сайте агентства.
Предприятия «Шадринский комбинат хлебопродуктов» и «Фруктолайн Экспорт» уже занимаются поставками своей продукции в Китай. Эти и другие компании регулярно посещают выставки за рубежом в поисках новых партнеров.
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Курганские предприятия представят молоко, муку, соки и кондитерские изделия на Международной выставке продуктов питания в Китае. Об этом сообщается на сайте инвестиционного агентства Курганской области. «Курганскую область на выставке в Китае представят предприятия: „Фруктолайн Экспорт“, „Шадринский комбинат хлебопродуктов“, „Молоко Зауралья“, „Курганское“, „Арт и КО Плюс“. Выставка SIAL пройдет 2—4 сентября в городе — Шэньчжэнь», — сообщается на сайте агентства. Предприятия «Шадринский комбинат хлебопродуктов» и «Фруктолайн Экспорт» уже занимаются поставками своей продукции в Китай. Эти и другие компании регулярно посещают выставки за рубежом в поисках новых партнеров.