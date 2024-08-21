Алаудинов заявил, что ВСУ перегруппируются в Курской области

В Курской области идет перегруппировка войск ВСУ. Точное место удара Киева пока неизвестно, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Обстановка под контролем. Противник занят перегруппировкой», — сказал Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.
Он добавил, что не знает, где ударят ВСУ, однако у «Ахмата» есть результаты общего анализа и примерное представление следующих шагов украинской армии. Командир подчеркнул, что его спецназ уже готовится к следующему шагу Киева.
Ранее Алаудинов заявлял, что войска Украины остановлены на всей территории Курской области. На данный момент идет зачистка населенных пунктов от оставшихся бойцов ВСУ.
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