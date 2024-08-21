Алаудинов заявил, что ВСУ перегруппируются в Курской области

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Сбор гостей на послание президента Федеральному Собранию. Москва, алаудинов апти
В Курской области идет перегруппировка войск ВСУ, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области идет перегруппировка войск ВСУ. Точное место удара Киева пока неизвестно, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Обстановка под контролем. Противник занят перегруппировкой», — сказал Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.

Он добавил, что не знает, где ударят ВСУ, однако у «Ахмата» есть результаты общего анализа и примерное представление следующих шагов украинской армии. Командир подчеркнул, что его спецназ уже готовится к следующему шагу Киева.

Ранее Алаудинов заявлял, что войска Украины остановлены на всей территории Курской области. На данный момент идет зачистка населенных пунктов от оставшихся бойцов ВСУ.

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В Курской области идет перегруппировка войск ВСУ. Точное место удара Киева пока неизвестно, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Обстановка под контролем. Противник занят перегруппировкой», — сказал Апти Алаудинов в беседе с ТАСС. Он добавил, что не знает, где ударят ВСУ, однако у «Ахмата» есть результаты общего анализа и примерное представление следующих шагов украинской армии. Командир подчеркнул, что его спецназ уже готовится к следующему шагу Киева. Ранее Алаудинов заявлял, что войска Украины остановлены на всей территории Курской области. На данный момент идет зачистка населенных пунктов от оставшихся бойцов ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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