Чемезов заявил, что Запад рискует глобальной войной из-за Украины

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Россия чувствует себя уверенно, заявил Сергей Чемезов
Россия чувствует себя уверенно, заявил Сергей Чемезов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Запад рискует глобальным конфликтом, продолжая поставки вооружений Украине, а также разрешения ударов по российским территориям. С таким заявлением выступил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Чем дальше, тем больше риск того, что мир будет втянут в глобальный конфликт. Это выглядит странно, но западные страны, похоже, не понимают, насколько это для них чревато», — сказал Чемезов в ответ на запрос об интервью агентству Reuters. Он добавил, что США разжигают конфликт, поставляя оружие Киеву и разрешая удары по территории РФ.

Чемезов подчеркнул, что Запад во главе с США провоцирует войну, и Россия должна быть готова. При этом на третий год проведения спецоперации страна чувствует себя уверенно, заключил он. 

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что убеждение США в том, что от глобальной войны пострадает Европа, а не они сами, является опасным заблуждением. Он посоветовал европейцам понять, какая самоубийственная роль им уготовлена.

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Запад рискует глобальным конфликтом, продолжая поставки вооружений Украине, а также разрешения ударов по российским территориям. С таким заявлением выступил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Чем дальше, тем больше риск того, что мир будет втянут в глобальный конфликт. Это выглядит странно, но западные страны, похоже, не понимают, насколько это для них чревато», — сказал Чемезов в ответ на запрос об интервью агентству Reuters. Он добавил, что США разжигают конфликт, поставляя оружие Киеву и разрешая удары по территории РФ. Чемезов подчеркнул, что Запад во главе с США провоцирует войну, и Россия должна быть готова. При этом на третий год проведения спецоперации страна чувствует себя уверенно, заключил он.  Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что убеждение США в том, что от глобальной войны пострадает Европа, а не они сами, является опасным заблуждением. Он посоветовал европейцам понять, какая самоубийственная роль им уготовлена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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