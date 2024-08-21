Запад рискует глобальным конфликтом, продолжая поставки вооружений Украине, а также разрешения ударов по российским территориям. С таким заявлением выступил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«Чем дальше, тем больше риск того, что мир будет втянут в глобальный конфликт. Это выглядит странно, но западные страны, похоже, не понимают, насколько это для них чревато», — сказал Чемезов в ответ на запрос об интервью агентству Reuters. Он добавил, что США разжигают конфликт, поставляя оружие Киеву и разрешая удары по территории РФ.
Чемезов подчеркнул, что Запад во главе с США провоцирует войну, и Россия должна быть готова. При этом на третий год проведения спецоперации страна чувствует себя уверенно, заключил он.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что убеждение США в том, что от глобальной войны пострадает Европа, а не они сами, является опасным заблуждением. Он посоветовал европейцам понять, какая самоубийственная роль им уготовлена.
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