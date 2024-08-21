В Камышлове бойца СВО выставили из квартиры ради семьи погорельцев

Солдат не оформил квартиру как надо, и ее отдали другим нуждающимся (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Камышлове квартиру по найму, которую занимал боец СВО, вскрыли в его отсутствие ради семьи погорельцев. При этом чиновники не знали, что жилище занимает военнослужащий, уехавший на фронт. Подробности резонансной истории URA.RU рассказал источник, близкий к свердловским властям.

«Все было не так, как представлено в СМИ: бездушные чиновники пришли и вышвырнули вещи человека, который проливает кровь на СВО. По документам эта квартира числилась как свободная, потому что предыдущий хозяин не оформил ее как положено. И уж тем более сотрудники администрации не знали, что он сейчас на фронте. Просто у местной семьи сгорел дом, людям нужно было помочь с жильем. Посмотрели по документам, нашли свободную квартиру и вскрыли», — объяснил собеседник агентства. Взять по этому поводу комментарий в администрации Камышлова не удалось: пресс-служба и городской глава Алексей Половников не ответили на звонки и сообщения корреспондента.

О том, что солдат СВО, будучи на фронте, лишился квартиры, сообщало свердловское отделение «Народного фронта». Общественникам, в свою очередь, об этом рассказали жильцы дома на улице Урицкого, где жил боец. Они заявили, что у бойца во время его отсутствия истек срок договора социального найма. Вместо продления договора чиновники пришли, вскрыли замки и выставили вещи солдата за порог.

«Сейчас мы проверяем полученную информацию. Обратились с запросом в администрацию города, чтобы собрать больше сведений о всей ситуации. Пока преждевременно кого-то в чем-то обвинять», — заявила URA.RU представитель регионального ОНФ Анастасия Лизунова.