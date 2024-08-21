Командир «Ахмата»: ВС РФ «задвигают» ВСУ на курском направлении

В Курской области российские военные уже остановили продвижение ВСУ. Теперь ВС РФ занимаются тем, что заставляют украинские силы покинуть приграничную территорию, «задвигая» их. Об этом рассказал командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Сейчас ВСУ на курском направлении остановлены. Российские силы начали „задвигать“ противника обратно», — отмечает Алаудинов. Его слова передает РИА Новости.
До этого командир «Ахмата» говорил, что ВСУ, в связи с их положением в Курской области, начали перегруппировываться. Тем не менее ситуация остается под контролем, добавил Алаудинов.
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