Командир «Ахмата»: ВС РФ «задвигают» ВСУ на курском направлении

21 августа 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

ВС РФ контролируют обстановку в Курской области, заставляя ВСУ отступать, уточнил Апти Алаудинов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области российские военные уже остановили продвижение ВСУ. Теперь ВС РФ занимаются тем, что заставляют украинские силы покинуть приграничную территорию, «задвигая» их. Об этом рассказал командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Сейчас ВСУ на курском направлении остановлены. Российские силы начали „задвигать“ противника обратно», — отмечает Алаудинов. Его слова передает РИА Новости. До этого командир «Ахмата» говорил, что ВСУ, в связи с их положением в Курской области, начали перегруппировываться. Тем не менее ситуация остается под контролем, добавил Алаудинов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области российские военные уже остановили продвижение ВСУ. Теперь ВС РФ занимаются тем, что заставляют украинские силы покинуть приграничную территорию, «задвигая» их. Об этом рассказал командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Сейчас ВСУ на курском направлении остановлены. Российские силы начали „задвигать“ противника обратно», — отмечает Алаудинов. Его слова передает РИА Новости. До этого командир «Ахмата» говорил, что ВСУ, в связи с их положением в Курской области, начали перегруппировываться. Тем не менее ситуация остается под контролем, добавил Алаудинов.