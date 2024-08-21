В Курской области проведут голосование для эвакуированных

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Эвакуированные жители Курской области смогут поучаствовать в выборах губернатора региона
Эвакуированные жители Курской области смогут поучаствовать в выборах губернатора региона Фото:

Выборы губернатора в Курской области пройдут без отклонений от установленного графика. Также будет организовано голосование для эвакуированных граждан, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.

«Голосование будет организовано, в том числе для граждан, которые эвакуированы с территории Курской области и находятся в других регионах РФ, пунктах временного пребывания или у родственников», — заявил Булаев. Его слова передает РИА Новости. Зампред ЦИК подчеркнул, что выборы губернатора идут в штатном режиме и не будут ни отложены, ни перенесены.

Для эвакуированных жителей Курской области будут созданы специальные избирательные участки, что позволит им полноценно участвовать в выборах и выразить свою позицию. На сайте избирательной комиссии Курской области опубликована информация о двадцати шести избирательных кампаниях, запланированных на Единый день голосования, включая выборы губернатора.

С начала проведения эвакуационных мероприятий из Курской области увезли более 121 тысячи человек. При этом работа по отселению жителей из приграничных районов еще продолжается.

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Выборы губернатора в Курской области пройдут без отклонений от установленного графика. Также будет организовано голосование для эвакуированных граждан, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев. «Голосование будет организовано, в том числе для граждан, которые эвакуированы с территории Курской области и находятся в других регионах РФ, пунктах временного пребывания или у родственников», — заявил Булаев. Его слова передает РИА Новости. Зампред ЦИК подчеркнул, что выборы губернатора идут в штатном режиме и не будут ни отложены, ни перенесены. Для эвакуированных жителей Курской области будут созданы специальные избирательные участки, что позволит им полноценно участвовать в выборах и выразить свою позицию. На сайте избирательной комиссии Курской области опубликована информация о двадцати шести избирательных кампаниях, запланированных на Единый день голосования, включая выборы губернатора. С начала проведения эвакуационных мероприятий из Курской области увезли более 121 тысячи человек. При этом работа по отселению жителей из приграничных районов еще продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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