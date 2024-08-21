Алаудинов сообщил, что в некоторых населенных пунктах под Курском остаются ВСУ

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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, танк, всу, украинские военные,  stock
На некоторых участках Курской области продолжают оставаться ВСУ, признал Апти Алаудинов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области несмотря на тот факт, что продвижение ВСУ остановлено, на некоторых территориях украинские военные еще остаются. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

«Даже те населенные пункты, которые были полностью под ними [ВСУ] — мы сумели их оттуда выдавить. Сейчас есть несколько территорий, которые занимаем мы. Где-то на окраинах они находятся, за которые мы все эти дни и бьемся», — сказал Апти Алаудинов в эфире «Первого канала». При этом он добавил, что часть украинских подразделений уже выводятся из Курской области.

До этого Алаудинов говорил, что ВСУ, в связи с провалом дальнейшего наступления вглубь курского направления, начали перегруппировываться. При этом командир чеченского батальона отмечал, что российские военные постепенно, но задвигают ВСУ обратно — за границу российской территории.

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В Курской области несмотря на тот факт, что продвижение ВСУ остановлено, на некоторых территориях украинские военные еще остаются. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов. «Даже те населенные пункты, которые были полностью под ними [ВСУ] — мы сумели их оттуда выдавить. Сейчас есть несколько территорий, которые занимаем мы. Где-то на окраинах они находятся, за которые мы все эти дни и бьемся», — сказал Апти Алаудинов в эфире «Первого канала». При этом он добавил, что часть украинских подразделений уже выводятся из Курской области. До этого Алаудинов говорил, что ВСУ, в связи с провалом дальнейшего наступления вглубь курского направления, начали перегруппировываться. При этом командир чеченского батальона отмечал, что российские военные постепенно, но задвигают ВСУ обратно — за границу российской территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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