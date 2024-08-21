Алаудинов сообщил, что в некоторых населенных пунктах под Курском остаются ВСУ

21 августа 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

На некоторых участках Курской области продолжают оставаться ВСУ, признал Апти Алаудинов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области несмотря на тот факт, что продвижение ВСУ остановлено, на некоторых территориях украинские военные еще остаются. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов. «Даже те населенные пункты, которые были полностью под ними [ВСУ] — мы сумели их оттуда выдавить. Сейчас есть несколько территорий, которые занимаем мы. Где-то на окраинах они находятся, за которые мы все эти дни и бьемся», — сказал Апти Алаудинов в эфире «Первого канала». При этом он добавил, что часть украинских подразделений уже выводятся из Курской области. До этого Алаудинов говорил, что ВСУ, в связи с провалом дальнейшего наступления вглубь курского направления, начали перегруппировываться. При этом командир чеченского батальона отмечал, что российские военные постепенно, но задвигают ВСУ обратно — за границу российской территории. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области несмотря на тот факт, что продвижение ВСУ остановлено, на некоторых территориях украинские военные еще остаются. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов. «Даже те населенные пункты, которые были полностью под ними [ВСУ] — мы сумели их оттуда выдавить. Сейчас есть несколько территорий, которые занимаем мы. Где-то на окраинах они находятся, за которые мы все эти дни и бьемся», — сказал Апти Алаудинов в эфире «Первого канала». При этом он добавил, что часть украинских подразделений уже выводятся из Курской области. До этого Алаудинов говорил, что ВСУ, в связи с провалом дальнейшего наступления вглубь курского направления, начали перегруппировываться. При этом командир чеченского батальона отмечал, что российские военные постепенно, но задвигают ВСУ обратно — за границу российской территории.