Алаудинов сообщил, что в некоторых населенных пунктах под Курском остаются ВСУ

В Курской области несмотря на тот факт, что продвижение ВСУ остановлено, на некоторых территориях украинские военные еще остаются. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.
«Даже те населенные пункты, которые были полностью под ними [ВСУ] — мы сумели их оттуда выдавить. Сейчас есть несколько территорий, которые занимаем мы. Где-то на окраинах они находятся, за которые мы все эти дни и бьемся», — сказал Апти Алаудинов в эфире «Первого канала». При этом он добавил, что часть украинских подразделений уже выводятся из Курской области.
До этого Алаудинов говорил, что ВСУ, в связи с провалом дальнейшего наступления вглубь курского направления, начали перегруппировываться. При этом командир чеченского батальона отмечал, что российские военные постепенно, но задвигают ВСУ обратно — за границу российской территории.
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