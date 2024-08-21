В Кремле началась встреча Путина с премьером Госсовета КНР

Президент России Владимир Путин встретился с премьером государственного совета КНР Ли Цяном. Встреча прошла в Кремле, сообщили в пресс-службе главы государства.
«В Кремле проходит встреча Владимира Путина с Премьером Генсовета КНР Ли Цяном», — рассказали в пресс-службе. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
Отмечается, что переговоры российского лидера и премьера Госсовета КНР проходит в Представительском кабинете московского Кремля. В переговорах также участвуют помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД России Сергей Лавров, замглавы Администрации президента Максим Орешкин, посол РФ в Китае Игорь Моргулов и другие.
Ранее встречу с Ли Цяном провел премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках 29-й регулярной встречи руководителей правительств РФ и КНР. Они обсудили расширение торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Общение премьером прошло в доме правительства.
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