В Кремле началась встреча Путина с премьером Госсовета КНР

Путин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
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Президент Владимир Путин пообщался в Кремле с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
Президент Владимир Путин пообщался в Кремле с премьером Госсовета КНР Ли Цяном Фото:

Президент России Владимир Путин встретился с премьером государственного совета КНР Ли Цяном. Встреча прошла в Кремле, сообщили в пресс-службе главы государства.

«В Кремле проходит встреча Владимира Путина с Премьером Генсовета КНР Ли Цяном», — рассказали в пресс-службе. Сообщение опубликовано в telegram-канале. 

Отмечается, что переговоры российского лидера и премьера Госсовета КНР проходит в Представительском кабинете московского Кремля. В переговорах также участвуют помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД России Сергей Лавров, замглавы Администрации президента Максим Орешкин, посол РФ в Китае Игорь Моргулов и другие.

Ранее встречу с Ли Цяном провел премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках 29-й регулярной встречи руководителей правительств РФ и КНР. Они обсудили расширение торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Общение премьером прошло в доме правительства. 

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Президент России Владимир Путин встретился с премьером государственного совета КНР Ли Цяном. Встреча прошла в Кремле, сообщили в пресс-службе главы государства. «В Кремле проходит встреча Владимира Путина с Премьером Генсовета КНР Ли Цяном», — рассказали в пресс-службе. Сообщение опубликовано в telegram-канале.  Отмечается, что переговоры российского лидера и премьера Госсовета КНР проходит в Представительском кабинете московского Кремля. В переговорах также участвуют помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД России Сергей Лавров, замглавы Администрации президента Максим Орешкин, посол РФ в Китае Игорь Моргулов и другие. Ранее встречу с Ли Цяном провел премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках 29-й регулярной встречи руководителей правительств РФ и КНР. Они обсудили расширение торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Общение премьером прошло в доме правительства. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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