В Финляндии хотят запретить продавать недвижимость россиянам

Финляндия объявила о подготовке законопроекта, который предусматривает запрет на совершение операций с недвижимостью для граждан России. Об этом сообщил министр обороны страны Антти Хяккянен.
«Мы подготовили законопроект о полном запрете на операции с недвижимостью россиян», — сказал Хяккянен в разговоре с газетой Iltalehti. Он добавил, что исключение будет сделано для российских граждан с постоянным видом на жительство в Финляндии.
Министр объяснил необходимость такого шага желанием предотвратить увеличение числа объектов недвижимости, принадлежащих россиянам, на территории Финляндии. «Юридическое обоснование исходит из того факта, что отдельные лица или компании из страны, находящейся в состоянии войны, то есть из России, не могут покупать недвижимость в Финляндии», — подчеркнул Хяккянен. Законопроект будет представлен кабинету министров Финляндии в ближайшие две недели для дальнейшего рассмотрения и принятия решений.
В мае в Финляндии внесли законопроект, согласно которому пограничники должны будут направлять беженцев обратно в Россию. Так, по новым правилам страна стала направлять российских беженцев обратно на родину.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.