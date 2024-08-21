В Финляндии хотят запретить продавать недвижимость россиянам

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Россияне не смогут покупать недвижимость в Финляндии
Россияне не смогут покупать недвижимость в Финляндии Фото:

Финляндия объявила о подготовке законопроекта, который предусматривает запрет на совершение операций с недвижимостью для граждан России. Об этом сообщил министр обороны страны Антти Хяккянен.

«Мы подготовили законопроект о полном запрете на операции с недвижимостью россиян», — сказал Хяккянен в разговоре с газетой Iltalehti. Он добавил, что исключение будет сделано для российских граждан с постоянным видом на жительство в Финляндии.

Министр объяснил необходимость такого шага желанием предотвратить увеличение числа объектов недвижимости, принадлежащих россиянам, на территории Финляндии. «Юридическое обоснование исходит из того факта, что отдельные лица или компании из страны, находящейся в состоянии войны, то есть из России, не могут покупать недвижимость в Финляндии», — подчеркнул Хяккянен. Законопроект будет представлен кабинету министров Финляндии в ближайшие две недели для дальнейшего рассмотрения и принятия решений.

В мае в Финляндии внесли законопроект, согласно которому пограничники должны будут направлять беженцев обратно в Россию. Так, по новым правилам страна стала направлять российских беженцев обратно на родину.

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Финляндия объявила о подготовке законопроекта, который предусматривает запрет на совершение операций с недвижимостью для граждан России. Об этом сообщил министр обороны страны Антти Хяккянен. «Мы подготовили законопроект о полном запрете на операции с недвижимостью россиян», — сказал Хяккянен в разговоре с газетой Iltalehti. Он добавил, что исключение будет сделано для российских граждан с постоянным видом на жительство в Финляндии. Министр объяснил необходимость такого шага желанием предотвратить увеличение числа объектов недвижимости, принадлежащих россиянам, на территории Финляндии. «Юридическое обоснование исходит из того факта, что отдельные лица или компании из страны, находящейся в состоянии войны, то есть из России, не могут покупать недвижимость в Финляндии», — подчеркнул Хяккянен. Законопроект будет представлен кабинету министров Финляндии в ближайшие две недели для дальнейшего рассмотрения и принятия решений. В мае в Финляндии внесли законопроект, согласно которому пограничники должны будут направлять беженцев обратно в Россию. Так, по новым правилам страна стала направлять российских беженцев обратно на родину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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